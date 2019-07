Se levantó el paro de UTA tras intensas negociaciones Locales 18 de julio de 2019 Redacción Por Los colectivos de corta y media distancia tendrán actividad normal este jueves tras alcanzarse un acuerdo en la negociación salarial entre el gremio y las empresas de transporte de pasajeros de la región. El anuncio se confirmó recién pasada las 20 hs.

FOTO ARCHIVO TERMINAL. El viernes pasado sufrió por un paro de 24 horas.

Finalmente un compromiso de funcionarios del Gobierno provincial para aportar fondos evitó un nuevo paro de colectivos de corta y media distancia en esta región que estaba previsto para este jueves y viernes, por lo que la actividad será normal en el sector. El secretario General de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) Santa Fe, Osvaldo Agrafogo, declaró anoche a Telefe Santa Fe que las autoridades de la Municipalidad de la capital provincial y de la administración de Miguel Lifschitz se comprometieron a conseguir los fondos para destrabar el conflicto por lo que se acordó levantar la medida de fuerza de 48 horas.

"Ahora tenemos que confiar que el municipio de la ciudad de Santa Fe va a conseguir los montos para hacerse cargo de todo esto y la Provincia con los empresarios del transporte interurbano también", subrayó el dirigente al explicar que a partir del acuerdo alcanzado se prestarán los servicios urbanos en la capital provincial e interurbanos en la zona de influencia de la UTA, el centro norte del territorio santafesino. Agrafogo afirmó que "hay un porcentaje y un monto fijo que, eso es lo que habría que acordar", pero "lo importante es que la gente sepa que va a haber colectivos mañana (por hoy) y pasado (por mañana)".

Por su parte, UTA emitió un comunicado en el que afirmó que "siendo las 20:40 hs y en virtud de haber recibido el formal compromiso de pago del aumento salarial por parte de las cámaras empresarias que nuclean a los sectores de corta y media distancia, reclamado por la Unión Tranviarios Automotor, informamos que la Seccional Santa Fe deja sin efecto las medidas planificadas para los días jueves 18 y viernes 19 de julio del corriente".

El paro del viernes pasado había afectado a las empresas como ETAR, Ruta 13, El Cóndor, San Cristóbal y Ruta 70 por lo que prácticamente no hubo micros hacia la ciudad de Santa Fe, entre otras. Si este nuevo paro se hubiera concretado, estas empresas hubieran visto paralizadas sus actividades. Con el acuerdo alcanzado los servicios se prestarán en forma normal ambos días aunque habrá que estar atento a como se formalice el compromiso manifestado tanto por el Municipio de Santa Fe como por el Gobierno provincial para aportar fondos para que las empresas paguen los salarios que reclama UTA para los choferes.

Más temprano, el secretario general de la UTA a nivel nacional, Roberto Fernández, había ratificado ayer que los choferes de líneas urbanas realizarán un paro de actividades por 48 horas en el interior del país, aunque en algunas provincias la medida no tendrá alcance. Esta nueva medida de fuerza, como la ocurrida el pasado viernes, afectará a gran parte del interior del país, con excepción de la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. "Lamentablemente hemos encontrado lo mismo del otro día, que las provincias no pueden pagar el aumento. Vamos a empezar el paro por 48 horas y en las provincias que se adhieran (al pago) vamos a levantar la medida", dijo Fernández en declaraciones a radio Cadena 3.

La UTA reclama un acuerdo salarial que permita recomponer el poder adquisitivo de los salarios, que "ya se ha desvalorizado por el efecto de la inflación, y asimismo acordar un aumento salarial que alcance a la proyección inflacionaria en lo futuro". Asimismo, informó que el acuerdo salarial 2018 está vencido desde marzo.

La UTA de Salta anunció ayer por la tarde que se suspendió el paro de colectivos porque el gremio llegó a un acuerdo con las autoridades. En Córdoba el Ministerio de Trabajo de la provincia intimó a la municipalidad de la capital provincial a que ponga en conocimiento el diagrama de servicios mínimos del transporte urbano de pasajeros.