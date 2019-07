Falsos vendedores de bolsas de residuos Locales 18 de julio de 2019 Redacción Por Leer mas ...

En las últimas horas se recibieron múltiples llamadas de vecinos, alertando sobre la presencia de individuos que se hacen pasar por vendedores de bolsas plásticas con la excusa de que la Municipalidad de Rafaela no recolectará más bolsas de supermercados.

Desde la Municipalidad de Rafaela se advierte que esa acción no corresponde a nada que tenga que ver con el servicio, que la oferta que se hace es falsa y que estas personas pretenden estafar a quienes les compran las bolsas. Si está en contacto con alguna situación similar no dude en comunicarse con la línea telefónica gratuita 147. Si no, con la GUR a los teléfonos 441910, 442187, 442190, o a través de su línea gratuita al 105.