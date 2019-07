Colón visita a Argentinos Deportes 18 de julio de 2019 Redacción Por COPA SUDAMERICANA

BUENOS AIRES, 18 (NA). - Argentinos Juniors recibirá este jueves a Colón en el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana al que arriba con la ventaja de haber ganado por 1 a 0 en su visita a Santa Fe.

El encuentro se jugará a partir de las 21:30 en el estadio Diego Armando Maradona, será controlado por el árbitro brasileño Anderson Daronco e irá televisado en directo por la señal deportiva de cable Fox Sports.

En tanto, en el VAR estarán los brasileños Raphael Claus, Wagner Reway y Guilherme Días, mientras que el observador será Claudio Puga (Chile).

El "Bicho" ganó 1 a 0 en Santa Fe y pasará de ronda con un nuevo triunfo o sólo empatar, mientras que Colón deberá ganar por cualquier resultado, a excepción del 1 a 0 que dirimirá al equipo clasificado en la definición por penales.

El entrenador del conjunto de La Paternal, Diego Dabove, aún no dio a conocer el equipo que pondrá en cancha, pero podría no realizar variantes y colocar a los mismos once que empezaron jugando en Santa Fe en el partido de ida.

Por su parte, el técnico del "Sabalero", Pablo Lavallén, sí haría cambios y uno de ellos sería el ingreso de Tomás Chancalay, quien entraría al once titular en reemplazo de Christian Bernardi o de Marcelo Estigarribia.

Además, Lavallén podría realizar una modificación en la zona de la defensa, donde Guillermo Ortiz ingresaría por Lucas Acevedo.



Argentinos - Colón

Estadio: Diego Armando Maradona (Argentinos Juniors).

Arbitro: Anderson Daronco (Brasil) .

Hora: 21:30 - TV: Fox Sports .



Argentinos Juniors: Lucas Chaves; Jonathan Sandoval, Miguel Torrén, Carlos Quintana, Enzo Ybáñez; Franco Moyano, Fausto Vera, Matías Romero, Victorio Ramis; Gabriel Hauche y Santiago Silva. DT: Diego Dabove.



Colón: Leonardo Burián; Alex Vigo, Lucas Acevedo o Guillermo Ortiz, Emanuel Olivera, Gonzalo Escobar; Rodrigo Aliendro, Matías Fritzler, Marcelo Estigarribia o Cristian Bernardi, Tomás Chancalay; Luis Rodríguez y Wilson Morelo. DT: Pablo Lavallén.