Llegó Nereo, ¿será el último? Deportes 18 de julio de 2019 Redacción Por El arquero se sumó ayer a la pretemporada de la "Crema" y ya son 11 los refuerzos que suma el plantel dirigido por Walter Otta. Caído lo de Cristian Alvarez, ¿se buscará otra opción?

La lista de caras nuevas en Atlético de Rafaela es bastante extensa, partiendo del nuevo cuerpo técnico encabezado por Walter Otta, el hincha de la “Crema” se encontrará, cuando el próximo 17 de agosto comience el principal torneo de ascenso denominado Primera Nacional, con un plantel renovado, totalmente nuevo. Y son 20 los futbolistas que no siguen de la temporada pasada.

El último en llegar es Nereo Fernández. El arquero ex Unión de Santa Fe se sumó en la mañana de ayer a la pretemporada que Atlético viene desarrollando en el predio del Autódromo y con este ya son 11 los refuerzos que sumó Otta.

Si bien el propio entrenador albiceleste había manifestado que espera poder sumar un mediocampista más, caído lo de Cristian ‘Jopito’ Álvarez (jugador de América de Cali), habrá que aguardar si finalmente la dirigencia suma a algunos de los tantos ofrecimientos que tiene o si ya se retira del mercado de pases.

Entre las opciones que se vienen manejando como ‘alternativas’ están Facundo Britos, Reynaldo Alderete y Maximiliano González. En los próximos días el DT y los principales dirigentes del fútbol de la ‘Crema’ se reunirán para terminar de definir dicha cuestión.

Por lo pronto, las incorporaciones que sumó son: Alexis Niz (defensor ex Tigre), Maximiliano Paredes (defensor ex Deportivo Morón), Franco Racca (defensor ex Deportivo Morón), Ignacio Liporace (defensor ex Brown de Adrogué), Renso Pérez (mediocampista ex Mitre de Santiago del Estero), Junior Mendieta (mediocampista ex Deportivo Morón), Joaquín Quinteros (media punta ex Mitre de Santiago del Estero), Ijiel Protti (delantero ex Villa Dálmine), Alan Bonansea (delantero ex Mitre de Santiago del Estero) y Leonardo Acosta (delantero ex Almagro).



EL SABADO, EN ROSARIO

Luego del amistoso jugado en San Jorge ante la Reserva de River, el martes por la mañana, el plantel profesional de Atlético de Rafaela regresó a los trabajos en el Autódromo y lo hizo con un único turno ayer por la mañana. Los que tuvieron acción en el segundo cotejo de pretemporada llevaron a cabo tareas en el gimnasio y luego trabajos con pelota en espacios reducido.

Este sábado Atlético sumará un nuevo amistoso de preparación y será ante Newell’s en Rosario. Aún no se confirmó pero posiblemente sea a puertas cerradas en lo que será la última prueba para la ‘Lepra’ que se prepara para el torneo de la Superliga.