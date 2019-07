Baja de retenciones "es una buena señal" SUPLEMENTO RURAL 18 de julio de 2019 Redacción Por Se dijo desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, tras la baja de retenciones a economías regionales.

La Confederación que agrupa a más de 480 entidades de productores pymes agroindustriales, respaldó la decisión del Gobierno nacional, aunque remarcó que el impuesto es "distorsivo".

El sector de Economías Regionales de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), que representa a más de 480 entidades de productores pymes agroindustriales, celebró la decisión del Gobierno nacional de bajar de 4 a 3 pesos por dólar exportado, los derechos de exportación para 207 posiciones arancelarias de las economías regionales.

"Si bien seguimos sosteniendo que las retenciones móviles son un impuesto distorsivo, la reducción de la alícuota es una buena señal para la producción primaria, ya que implica la recuperación de más de $ 2.200 millones", se señaló desde la CAME.

De todos modos, remarcó que en 2018 los productos alcanzados exportaron por un valor de 2.272 millones de dólares, mientras que se calcula que la medida tendrá un costo fiscal de un poco más de US$ 50 millones", afirmó Eduardo Rodríguez, titular del sector de Economías Regionales de CAME, de acuerdo a una publicación de Infocampo.



TIEMPO DE COSTOS

En ese sentido, la Confederación resaltó que el adelantamiento del Mínimo No Imponible "ya está dando sus frutos".

Según Rodríguez, los costos de contratación de mano de obra "se están achicando, por lo que todos los anuncios que disminuyan la carga tributaria al productor son el camino para la reactivación de las economías regionales".

Además, subrayó que el Decreto "también modifica y extiende los plazos para abonar las retenciones móviles".

"Las empresas que en el año calendario inmediato anterior a la fecha del registro de la solicitud de exportación hayan exportado por menos de 20 millones de dólares, tienen un nuevo plazo de espera de 90 días corridos –en lugar de 60–, sin intereses, para el pago de los derechos", señaló Eduardo Rodríguez.