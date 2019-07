El campeón abre el Clausura Deportes 18 de julio de 2019 Redacción Por Esta noche, 9 de Julio recibe a Ferrocarril del Estado en uno de los dos adelantos que tendrá este primer capítulo en la Primera A. El otro: Peñarol vs Ben Hur. Ambos a las 21:30.

FOTO ARCHIVO DE LOCAL. / El "León" comienza el Clausura en el Soltermam, recibiendo hoy a Ferrocarril del Estado.

El torneo Apertura quedó en manos de 9 de Julio, que luego de siete años volvió a festejar en el ámbito doméstico, y desde hoy, cuando quede inaugurado el torneo Clausura, intentará repetir lo bueno que hizo en la primera rueda del principal torneo de Liga Rafaelina de Fútbol.

La Primera A tuvo descanso el pasado fin de semana y este jueves, con dos adelantos a las 21:30 hs (Reserva 20 hs), vuelve la acción.

En el estadio Germán Soltermam, el “León” estará recibiendo a Ferrocarril del Estado. Los de Marcelo Werlen buscarán tener el mejor comienzo de torneo en una especie de ‘revancha’ ante el ‘Bichito Colorado’. El único partido que perdió el conjunto ‘Juliense’ en el Apertura fue precisamente ante los de barrio Los Nogales, 0-3, y luego sumó diez triunfos y dos empates para alcanzar los 32 puntos que lo terminaron consagrando como el mejor equipo de la primera rueda.

Por su parte, Ferro, que terminó en mitad de tabla con 20 unidades, también intentará comenzar de la mejor manera ya que sus principales aspiraciones son pelear bien arriba.

Los dirigidos por el ‘Bocha’ Oscar Born sumaron como refuerzo a Marcos Quiroga. El mediocampista sunchalense, de 28 años, surgió del Deportivo Libertad y luego supo vestir las camisetas de Sportivo Patria, Patronato de Paraná, Instituto de Córdoba, Juventud Unida y Los Andes.



PEÑAROL RECIBE A BEN HUR

En Villa Rosas están de fiesta, y Peñarol quiere tener su mejor regalo de cumpleaños. El martes cumplió 83 años de vida (el sábado realizará una cena para celebrarlo, ver aparte), en el Apertura no la pasó nada bien, de hecho le costó la salida a Ernesto ‘Tatunga’ Alessio y ahora, de la mano de Juan Luis Verón parece haberse encarrilado. Tuvo un cierre de torneo con triunfos contundentes y otra imagen, totalmente diferente a la que venía dando a lo largo de las diez primeras fechas.

Del otro lado estará Ben Hur, que fue protagonista en el Apertura, que su atención se desvió con su gran participación en Copa Santa Fe, eliminando a Atlético de Rafaela y luego a Unión de Santa Fe, y aún sigue con la cabeza metida en dicho certamen provincial donde el domingo recibirá a Central Córdoba de Rosario en el partido revancha por el pasaje a la final (0-1 la ida).



El resto va el domingo 21/07 a las 15:30 hs: Brown San Vicente vs Deportivo Ramona, Argentino Quilmes vs Atlético de Rafaela, Deportivo Libertad vs Unión de Sunchales, Deportivo Tacural vs Sportivo Norte, Florida de Clucellas vs Talleres de María Juana.