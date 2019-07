Adelantan en Humberto Deportes 18 de julio de 2019 Redacción Por PRIMERA B

El segundo grupo liguista también tendrá un adelanto que se jugará este jueves, a las 21:30 hs con Argentino de Humberto recibiendo a Independiente San Cristóbal, en lo que será el inicio de la sexta fecha del Apertura en la Zona Norte. El resto irá todo el domingo.

El programa de partidos es el siguiente: Zona Norte: Hoy, 21:30 hs: Argentino de Humberto vs. Independiente San Cristóbal. Domingo 21/07, a las 15:30 hs Sportivo Roca vs. Independiente Ataliva, Deportivo Aldao vs. Tiro Federal de Moisés Ville, Moreno de Lehmann vs. Deportivo Bella Italia. Libre: Arg. Vila.

Zona Sur: Domingo 21/07, a las 15:30 hs: Atlético Esmeralda vs. Atlético María Juana, Zenón Pereyra vs. Libertad Estación Clucellas, Deportivo Josefina vs. San Martín de Angélica, Bochófilo Bochazo vs. Sportivo Santa Clara. Libre: La Hidráulica.



Las Posiciones: Zona Norte: Arg. Humberto 9, puntos; Sp. Roca 8; Arg. Vila 8; Dep. Bella Italia 7; Tiro Federal 6; Ind. San Cristóbal 6; Dep. Aldao 5; Moreno 4; Ind. Ataliva 2. Zona Sur: Bochazo 13, puntos; Josefina 12; La Hidráulica 9; Atlético (MJ) 6; Atl. Esmeralda 6; Sp. Santa Clara 5; San Martín 4; Libertad E.C. 1; Zenón Pereyra 0.