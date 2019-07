Funcionarias provinciales en la Cumbre de Mujeres del Mercosur Locales 18 de julio de 2019 Redacción Por Hynes, Ciciliani, Balagué, Geese y Piedrabuena expusieron sobre las políticas públicas provinciales para el medio ambiente y el desarrollo sostenible.

Las ministras de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Erica Hynes; de Educación, Claudia Balagué; y de la Producción, Alicia Ciciliani, junto con la secretaria de Estado de la Energía, Verónica Geese; y la subsecretaria de Administración del Ministerio de Educación, Carolina Piedrabuena, integraron este martes el panel “Acción por el medio ambiente y el desarrollo sostenible", en la Cumbre de Mujeres del Mercosur, en la sede del Banco Voii, en la ciudad de Santa Fe.

Las funcionarias provinciales fueron invitadas por la Asociación de Dirigentes de Empresa (ADE) y la Asociación Conciencia para exponer las principales políticas públicas que llevan adelante desde el Ejecutivo Provincial, para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo del milenio vinculados con el medio ambiente y el desarrollo sostenible.



RESERVORIO DEL TALENTO

DE LA HUMANIDAD

“Cuando hablamos de objetivos de desarrollo sostenible, pensamos en el cuidado del ambiente, en el cambio climático, que son muy importantes, pero hay que destacar también el objetivo de poner fin a todas las formas de discriminación contra las mujeres y las niñas, no solo como un acto de justicia, sino como estrategia de desarrollo –dijo Hynes– porque las mujeres somos el reservorio de más del 50 por ciento de talento de la humanidad, y si nuestro talento está puesto al servicio del desarrollo, todos los países que firmamos estos objetivos vamos a poder crecer económicamente y desarrollarnos de manera humana, vamos a obtener más trabajo, más bienestar y más crecimiento”.



MADRE DE TODOS

LOS DERECHOS

Por su parte, Balagué se refirió a la Educación como “madre de todos los derechos”, que si es inclusiva y de calidad, permite el desarrollo social. “En Santa Fe tenemos más estudiantes en las escuelas y, a la vez, mejores resultados en las evaluaciones nacionales sobre los aprendizajes en los distintos niveles, incluso de los futuros profesores”, recordó.

Asimismo, Balagué definió la política educativa santafesina como “bien público, derecho humano y emancipadora, porque debe permitir hacer análisis críticos de la sociedad, de los procesos de desarrollo, de todos los aspectos y en especial los vinculados con el cuidado del ambiente en que vivimos”. En este sentido, agregó que para que las políticas educativas tengan impacto la escuela debe ser repensada como “institución social, para que el hecho educativo no esté aislado sino articulado con el resto de las instituciones, ya que la educación es más amplia que el docente y que el aula, es parte de la red de instituciones en la que la escuela se integra".

Mientras, Piedrabuena detalló los programas que se llevan adelante desde la cartera educativa en articulación con otros niveles del Estado y las organizaciones sociales, para lograr un verdadero impacto desde la educación en el cuidado del medioambiente y el aprendizaje de las prácticas de producción y consumo sustentables.

La funcionaria realizó un pormenorizado recorrido desde "la creación de tecnicaturas en energías renovables y gestión ambiental, la primera escuela de Agroecología del país, hasta el equipamiento especial para la producción de energías limpias -como los biodigestores en las escuelas rurales-, y una serie de proyectos que atraviesan todo el sistema educativo como gestión de residuos sólidos, reforestación y festivales de ciencia e innovación donde los estudiantes exponen sus proyectos vinculados con el desarrollo sostenible”.



BUENAS PRÁCTICAS

Por su parte, Ciciliani indicó que “en la provincia de Santa Fe tenemos un eje estratégico, estamos en un proceso de construcción de política pública de buenas prácticas en producción de alimentos y sustentabilidad productiva y vamos a trabajar para que sea política de Estado y se sostenga en el tiempo”.

La ministra destacó al respecto el lugar de las mujeres en estos procesos, como administradoras del Estado, como profesionales y técnicas, en distintos niveles de los sectores públicos y privados que llevan adelante un proceso inédito de desarrollo de formas de producción de alimentos sustentables, de acuerdo con los objetivos del desarrollo del milenio.



MIRADA A LARGO PLAZO

En el mismo sentido, Geese se refirió al modelo bioenergético en el que Santa Fe es pionera: “En la gestión pública, con la impronta de Miguel Lifschitz, la Secretaria de Estado de la Energía tiene un 58 por ciento de mujeres, que han aportado mucho a generar un modelo de energía para Santa Fe que difiere del modelo que se nos propone masivamente desde algunos sectores con muchos intereses económicos”.

“El compromiso del Estado es ser comprensivo de todas las posibilidades que hay y no solo de las que favorecen al mercado en un momento determinado, y por eso nos podemos sentir orgullosos en Santa Fe, porque trabajamos mucho para atravesar el camino hacia las energías limpias, considerando el interés público, no solamente económico, y la mirada del beneficio a largo plazo”, finalizó.