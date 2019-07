"Uno de los días más brillantes de mi vida" Deportes 18 de julio de 2019 Redacción Por HAMILTON TRAS SU VICTORIA EN SILVERSTONE

Ver galería 1 / 2 - FOTO AFP LEWIS HAMILTON. El ganador en andas y rodeado de banderas inglesas.

Lewis Hamilton no podría haber tenido un mejor domingo en su casa, tras un fin de semana contundente del equipo Mercedes.

En Silverstone, el piloto inglés sumó su sexta victoria en el trazado británico, convirtiéndose así en el piloto con más victorias en este circuito en toda la historia de la Fórmula 1.

Después de una carrera en la que demostró estar a un nivel muy difícil de igualar, Hamilton cerró el domingo cruzando la bandera a cuadros en primera posición y haciendo la vuelta rápida de carrera con unos neumáticos con más de 30 giros a sus espaldas.

Así de feliz se mostró el piloto de Mercedes al terminar el Gran Premio de Gran Bretaña.

"Hoy es uno de los mejores días que puedo recordar, me he sentido fuerte, ayer -por el sábado- no hice lo que sabía que podría y al final estaba algo frustrado conmigo mismo; no sabía bien cómo afrontar la carrera, de ninguna manera quería parar una vuelta después de él (Bottas) y dije voy a atacar y a tirar a fondo y con el Safety Car llegó el momento perfecto para parar, aunque si hubiese sido necesario podría ingresar más adelante", expresó.

Sobre la vuelta rápida que le quitó a Bottas (que llevaba neumáticos nuevos) al final, esto fue lo que dijo Hamilton: "Al final, quería terminar fuerte y en la última vuelta lo hice; conocía el tiempo de Valtteri (Bottas) y sabía que lo conseguiría, para tomarme revancha de lo ocurrido el sábado".

Hamilton también agradeció a todos los que han contribuido para que pueda seguir haciendo historia en la F1 y en Silverstone.

"Fue uno de los días más brillantes de mi vida. Me sentí tan increíble como después de mi primera victoria aquí en 2008 y vi a la gente celebrando. Tuve hoy la misma sensación. Es algo a lo que no te acostumbrás", reconoció.

El quíntuple campeón agregó: "Gracias a toda la gente a quienes les debo estas victorias; casi 2.000 personas trabajan en nuestro equipo para conseguir esto".

"Ganar en casa es el momento más especial que un deportista puede tener. Agitar la bandera es algo mágico. No sólo ganas para ti, sino también para el público, para la familia. Será agradable en unos años para revisar mi foto con la bandera", concluyó un emocionado Lewis Hamilton.