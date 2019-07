Ganadería, lácteos y granos: los desafíos de cada sector SUPLEMENTO RURAL 18 de julio de 2019 Redacción Por Lo que cita el título de la nota, tiene que ver con lo analizado en una reunión sobre negocios del campo, teniendo en cuenta que algunos de los sectores más representativos de la producción argentina atraviesan distintos presentes.

Raúl Catta (presidente de la Asociación de Productores de Leche), Leonardo Sarquís (ministro de Agroindustria de Buenos Aires), Eleonora Cole (La Nación), Martín Goldstein (presidente de Tres Cruces SA y Tamarindo SA), y Paulina Lescano (ingeniera agrónoma), fueron parte de una reunión en la que se analizaron los desafíos que vienen para los sectores de ganadería, lácteos y granos, en ocasión de una reunión sobre negocios del campo organizada por La Nación.

Por un lado, la lechería está estancada desde hace 20 años, con una producción anual de 10.000 millones de litros.

Por otra parte, la ganadería está volviendo a exportar el 20% de su producción, en tanto que la campaña agrícola ha sido muy buena tras la sequía.

Por eso, los desafíos que se abren también son diferentes.



RAUL CATTA

En un informe publicado por La Nación Rural, se destacó que según Raúl Catta en su sector "hay que modificar cosas".

"Creo que la Argentina se debe un montón de trabajos, por ejemplo, en la estructura de comercialización. Los países normales tienen cooperativas y aquí no representan más del 7%. Hay una concentración en la compra y el 60% son 15 a 20 empresas. Eso es clave: la asociatividad en la producción. Ese es el camino a seguir porque, si no, no podemos conseguir transparencia", afirmó el presidente de la Asociación de Productores de Leche de nuestro país.



MARTIN GOLDSTEIN

En tanto, Martín Goldstein -titular de Tres Cruces y Tamarindo- dijo que "la ganadería argentina está volviendo a un lugar del que nunca se debería haber ido".

Y aseguró que "hace 20 años exportábamos un 20 por ciento y luego bajamos a 5%. Ahora estamos retomando ese 20% con mucho empuje y superándolo incluso".

Además, opinó que hay mucho para crecer en genética.

Y al respecto explicó que "la cantidad de vacas con inseminación artificial o toros con papeles son menos del 20 por ciento, y esto equivale a comprar un auto solo porque es lindo sin preguntar cuál es el motor. Con la información registrada podemos saber qué tamaño va a tener el animal, cómo va a ser su carne y cuál es su fertilidad. Hay que difundir esto, dar créditos y la genética puede crecer de manera explosiva y así exportaríamos más".



PAULINA LESCANO

A su turno, Paulina Lescano -ingeniera agrónoma y analista de mercado de granos., consideró que esta campaña ha sido muy buena. Solo de maíz y soja el ciclo agrícola cerrará con 40 millones de toneladas más que en 2018.

Y contó que "se juntaron varios factores: el clima es fundamental, pero también creció el área que se siembra de maíz y trigo. Esa es una buena noticia porque va cayendo el área de soja con mejores rotaciones".



LEONARDO SARQUIS

En tanto, Leonardo Sarquís -ministro de Agroindustria bonaerense-, manifestó que la provincia de Buenos Aires representa entre el 48 por ciento y el 52% de las actividades agroindustriales de la Argentina.

Y sentenció "las exportaciones por año de la provincia de Buenos Aires representan US$9300 millones. Ese es un piso. Lo que venimos pensando es en seguir fomentándolas y que aumenten un 35 por ciento de forma rápida. Hay cuestiones macro y otras a trabajar por segmento. Venimos de años complicados, casi 19 meses de inundaciones y después la sequía. El año pasado hubo una campaña normal (desde el inicio de la siembra) y este año fue buena (la cosecha). Hay un montón de sectores que nos hacen ser optimistas".