Maiquez y el proyecto Stock Car Deportes 18 de julio de 2019 Redacción

"Se dio la posibilidad de contar con un vehículo para que Agustín pueda participar", empezó diciendo Jorge Maiquez al respecto a la participación de Canapino en el Stock Car Brasileño el venidero fin de semana en Santa Cruz do Sul junto al equipo Hot Car Competicoes.

El presente del equipo oficial Chevrolet (que mostró un nivel lejano al expuesto por Renault y Toyota) y su sexto lugar en el torneo (está a 60 puntos del líder, Leonel Pernía) fueron determinantes para tomar esa decisión y no correr el próximo fin de semana en el Súper TC2000 en Salta.

"La posición en el campeonato facilita la decisión. Nos preocupa la falta de definición. Se hicieron pruebas y hoy seguimos esperando el informe de la categoría. El gran cambio que produjo el Súper TC2000 ha generado una situación de desequilibrio y no se logró el objetivo de poder mejorar el espectáculo", señaló Maiquez.

El director deportivo del equipo Chevrolet YPF reconoció que "se tuvo que recurrir a un cambio en la parte deportiva y hubo circunstancias el día sábado que no le gustaron a nadie", en referencia a las especulaciones que se vieron en la clasificación.

Consultado sobre por qué no se buscó un sustituto de Canapino para la carrera de Salta, dijo que "se tomó la decisión de que Agustín vaya y no nos parecía bien que otro piloto corra su auto".

"Puede haber otras oportunidades, pero no tenemos previsto que ante una nueva superposición faltemos al Súper TC2000. Nosotros estamos trabajando con la categoría para mejorar los espectáculos", concluyó. (Fuente: Campeones).