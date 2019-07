Macri pidió votar por seguir la recuperación Nacionales 18 de julio de 2019 Redacción Por El Presidente se mostró junto a su compañero de fórmula, Miguel Pichetto y el primer candidato a diputado nacional por Santa Fe de Juntos por el Cambio, Federico Angelini. Participó una delegación de Cambiemos Rafaela. Macri dijo que "en el pasado no hay ninguna solución".

FOTO TWITTER F. ANGELINI EN SANTA FE. Macri junto a Pichetto, Angelini y Ximena García entre otros.

El presidente Mauricio Macri llevó ayer su campaña a Santa Fe, donde encabezó un acto junto a sus candidatos a legisladores nacionales por la provincia y Entre Ríos, y pidió votar en las PASO del mes próximo por "seguir la recuperación del país", mientras que remarcó que "en el pasado no hay ninguna solución".

"Si queremos acelerar este principio de recuperación del país, transmitámosle al mundo con contundencia que no vamos a volver a atrás, y eso es el 11 de agosto en las PASO", advirtió Macri al cerrar el acto de Juntos por el Cambio en la ciudad de Santa Fe.

La ceremonia se realizó en el Ateneo del Colegio de la Inmaculada Concepción de la capital santafesina, adonde Macri se trasladó luego de haber participado de la Cumbre del Mercosur, y participó también el candidato a vicepresidente, Miguel Ángel Pichetto. "Estamos convencidos que en el pasado no hay ninguna solución a nuestros problemas. Estamos viendo de vuelta la luz hacia donde queremos ir. Vamos hacia ese futuro que todos queremos. Estoy más convencido que nunca que el camino tomado es el correcto", remarcó Macri.

A 25 días de las elecciones primarias, el Presidente sostuvo que "en las PASO tenemos que decir los argentinos pusimos primera y no volvemos atrás ".

Previamente, Pichetto tomó el micrófono y señaló que los candidatos del Frente de Todos, Alberto Fernández y Axel Kicillof, "plantean una Argentina cerrada al mundo, que no puede vender lo que produce".

"Es increíble cómo pueden plantear estas reflexiones, algo que estará en el corazón del debate y en el voto de los argentinos", apuntó el senador peronista y compañero de fórmula de Macri.

Y agregó: "Comparto el camino que inició Macri en términos por la integración al mundo, comparto el haber vuelto a dialogar con los principales países del mundo. Argentina tiene que integrarse con los mercados del mundo, a partir de ahí hay que crecer".

El Presidente y Pichetto estuvieron acompañados por el senador por Entre Ríos y precandidato a renovar su banca, Alfredo de Angeli; y los precandidatos a diputados nacionales por Santa Fe, Federico Angelini y Ximena García, y por Entre Ríos, Gabriela Lena y Gustavo Hein, además del intendente, José Corral. También participó el canciller, Jorge Faurie, quien en un momento subió al pequeño escenario ubicado en el centro del gimnasio del Club Ateneo que pertenece al Colegio de la Inmaculada Concepción, el establecimiento donde se formó el diplomático y también el actual embajador argentino en Uruguay, Mario Barletta, presente en el encuentro.

De esta forma, Macri continuó su agenda proselitista por el interior, luego de haber compartido actos con sus candidatos en Córdoba y Mendoza.



EN EL MUSEO DE

LA CONSTITUCION

El intendente José Corral compartió actividades con el presidente Mauricio Macri que incluyó una disertación junto al mandatario chileno Sebastián Piñera en el Museo de la Constitución bajo el título “Oportunidades y desafíos para América Latina”. Dicho encuentro fue organizado por la Fundación Libertad y tuvo como moderador al presidente de la Fundación Libertad, Gerardo Bongiovanni.

Previo a la disertación, los presidentes recorrieron el museo, inaugurado a fines del año pasado. Ya en el Auditorio Federal, el intendente agradeció al presidente Macri por haber confiado en la ciudad de Santa Fe para realizar la cumbre y destacó lo hecho por el gobierno y la diplomacia argentina para avanzar en acuerdos con la Unión Europea, “que seguramente le mejorarán la vida a los argentinos y a millones de habitantes de nuestra región”, auguró José Corral.

El presidente Macri, a su turno, felicitó a los santafesinos “por este Museo. La verdad es una belleza, creativo y muy atractivo”, describió y rescató la figura de Héctor Berra, el santafesino ya fallecido que ideó los contenidos del museo. Al referirse al contexto regional en el marco de la cumbre desarrollada en la ciudad, destacó que los jefes de estado hoy entienden “que tenemos que volver al mundo. Chile es una referencia. Chile tiene Tratados de Libre Comercio en un 80 o 90% del planeta, nosotros apenas con el 10%, y eso nos aislaba. Hoy estamos en la misma sintonía”, afirmó.

En el mismo sentido, Piñera dijo que “hoy el Mercosur está entrando a la modernidad y los países que lo integran se han dado cuenta que hay que integrarse al mundo e integrarse entre ellos”.