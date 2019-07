Los decretos de Macri: duelo, indemnizaciones y Hezbollah Nacionales 18 de julio de 2019 Redacción Por El Presidente encabezará esta tarde un acto en la Rosada por los 25 años del atentado.

BUENOS AIRES, 18 (NA). - El presidente Mauricio Macri firmó ayer tres decretos relacionados a la causa AMIA y además hoy encabezará un acto en la Casa Rosada en conmemoración del aniversario número 25 de ataque contra la mutual israelí. El jefe de Estado dará un mensaje sobre el atentado ocurrido en 1994 durante una ceremonia que liderará desde las 18:00 en el Museo de la Casa Rosada, mientras que estaba descartada su participación en el acto central que será a las 9:30 frente al edificio donde se produjo el ataque, en el barrio porteño de Once.

Macri solo participó del acto principal de la AMIA en su primer año de gestión y en los dos siguientes recibió a las autoridades de la mutual en su despacho.

Este año, el Presidente decidió involucrarse más de lleno y realizará un acto en el que presentará junto a Adrián Werthein, titular del Congreso Judío Latinoamericano, el libro "Justicia Perseguirás". Se trata de una publicación que recopila textos exclusivos del propio Macri, Donald Trump, Angela Merkel, Jair Bolsonaro, Iván Duque, Mario Abdo Benítez, António Guterres, Michelle Bachelet y Luis Almagro, entre otros líderes mundiales.

A su vez, este miércoles Macri firmó tres decretos referidos a la AMIA, y uno de ellos estableció un plazo de 180 días para acogerse al otorgamiento de indemnizaciones previstas en la Ley 27.139 por el atentado a la mutual.

De esa forma, amplió la posibilidad de recibir una indemnización para víctimas del atentado a la AMIA que aún no habían podido acceder a ese beneficio, reglamentado en septiembre del 2015 por una norma de la gestión de Cristina Kirchner.

Mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), publicado este miércoles en el Boletín Oficial, se estableció un nuevo plazo de 180 días hábiles para que víctimas o familiares de asesinado por el ataque terrorista puedan avanzar con los trámites de acceso al beneficio.

La Argentina había reconocido en 2005 la responsabilidad del Estado ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos por el ataque en el que murieron 85 personas y centenares resultaron heridas.

"Actualmente, algunas víctimas de dicho grupo presentan problemas de salud y una edad avanzada", precisó el decreto, mientras que indicó "por razones de equidad y justicia, corresponde asegurar que aquellas personas que todavía no se han acogido al beneficio extraordinario mencionado, puedan hacerlo sin mayores dilaciones".

Otro decreto firmado por el mandatario ratificó la creación de un registro público de personas vinculadas a actos de terrorismo y su financiamiento para "reforzar" el sistema de prevención, que incluye a la organización libanesa Hezbollah.

El tercer decreto referido a este tema estableció que este jueves 18 de julio sea día de "Duelo Nacional en homenaje a las víctimas del atentado terrorista perpetrado en 1994", con la Bandera Nacional izada a media asta en edificios y lugares públicos.