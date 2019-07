Riky Saracco anunció su debut en el Turismo Pista Deportes 18 de julio de 2019 Por Víctor Hugo Fux Leer mas ...

FOTO LA OPINION RIKY SARACCO. Correrá con el Way en la Clase 2.

Rafaela tendrá un nuevo protagonista en el automovilismo nacional, a partir de la incorporación de Ricardo Saracco al Turismo Nacional.

El piloto local, que se inició en el Karting, que luego compitió en el Turismo Fiat Santafesino y que últimamente lo hizo en el Córdoba Pista, asumirá un nuevo desafío en su trayectoria deportiva.

Riky confirmó que "voy a estar sumándome a la Clase 2 del Turismo Pista con el Uno Way usé en los últimos tiempos, adaptado al reglamento técnico de la categoría y siempre con la asistencia del Juárez Competición", expresó en diálogo con LA OPINION.

El rafaelino estuvo el pasado martes en Córdoba, donde tuvo oportunidad de constatar los trabajos que se están realizando para dejar el auto en condiciones, apuntando a su debut, que se concretará en Buenos Aires.

"La idea es poder realizar una prueba en el autódromo 'Oscar Cabalén' de Alta Gracia, para extraer las primeras conclusiones, girando con un motor de mayor potencia que el utilizado en las categorías en las que he participado; voy a tratar de aprovechar los ensayos para adaptarme a esa nueva exigencia", agregó.

Sobre el escenario de su debut, reconoció que "será lo más parecido a cumplir un sueño, porque se trata nada menos que del autódromo 'Oscar y Juan Gálvez' de Buenos Aires, donde vamos a correr en el circuito número 8".

Riky se mostró confiado y aceptó que "el primer objetivo es sumar experiencia y ver la bandera a cuadros; si lo consigo, será muy valioso en lo personal, por tratarse de algo totalmente nuevo para mí, y en buena media también para el equipo, que estará con tres autos en esa fecha ya que además lo harán Maxi Andreis y Matías Cravero".

El rafaelino agradeció finalmente a "todos los que viene acompañando desde que empecé en esta actividad, en particular a mi familia, a mi novia y a los auspiciantes, que siempre me dan una mano para que pueda estar".

De esa manera, serán dos los pilotos locales, Andreis y Saracco, aunque en el caso del primero, ya tuvo su bautismo en el Turismo Pista en la competencia anterior, disputada en el autódromo de San Nicolás.