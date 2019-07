La décimo quinta edición ya está en marcha

Los 15 años del Festival de Teatro ya se viven en Rafaela Fecha: 16/07/2019 Fuente: Prensa Municipal Como hace 15 años, la Municipalidad de Rafaela puso en marcha uno de los eventos escénicos más destacados del país: el Festival de Teatro de Rafaela.



Desde las 18:00 el público comenzó a acercarse a la esquina de Bv. Santa Fe y 9 de Julio, donde el clima de festival ya comenzaba a palpitarse, sumada a la emoción de los 15 años del evento.



Familias, grandes y chicos, autoridades y transeúntes se vieron sorprendidos y emocionados con el inicio del imponente desfile de apertura en el cual 20 aves de gran formato bailaron rodeadas de música, alegría y color.



"Volare" fue un hecho artístico a cargo de Artistas Rafaelinos Convocados y alumnos y profesores de la Escuela Municipal de Artes Escénicas José "Pepe" Fanto, con producción de Ariel Falchini, Pablo Pellegrinet y Jorgelina Sabena y dirección de Ariel Falchini.



De este modo, artistas y público rafaelino recorrieron las cuadras del bulevar Santa Fe desplegando un show visual y musical, cargado de emoción y color, hasta llegar al Cine Teatro Manuel Belgrano, donde la ya clásica cola aguardaba para ingresar a la sala para dar inicio al acto oficial.



Dicho acto dio inicio con la proyección del video institucional "Una ciudad un movimiento, un festival imparable" para dar luego paso a las palabras de las autoridades presentes: el intendente Luis Castellano, el director Ejecutivo del Instituto Nacional del Teatro Marcelo Allasino y la Ministra de Innovación y Cultura María de los Ángeles "Chiqui" González.



En su discurso, el primer mandatario municipal destacó que "tenemos nuevamente el festival ocupando el espacio público, nuestro bulevar central con artistas locales, con la familia que vino acompañar y fundamentalmente mostrando que la cultura, el arte y el teatro, en este caso, es parte de nuestra política de estado".



"Nosotros entendemos que la promoción cultural, el festival y que el arte son parte de una de las patas fundamentales del desarrollo de una comunidad y eso representa también un hito en estos 15 años", agregó.



"Hay chicos que transitaron toda su escuela primaria y secundaria teniendo el festival de teatro en sus vacaciones de invierno y hoy tal vez tienen 20 años y no conciben unas vacaciones sin el festival de teatro. Esto es política de Estado, es cuando uno decide avanzar con un esquema que prioriza la cultura, el arte, el uso del espacio público para toda la familia y lo transforma en un hecho popular como es el festival de teatro, que a través de los 15 años que llevamos fue ganando las calles, las vecinales, las plazas, no solamente las salas, sino también la carpa de circo", indicó el intendente.



"Marca un hito, marca la cultura, marca una manera de hacer las cosas y sobre todo un gran equipo no solo de la secretaría de cultura, sino también de producción y todas las demás áreas del municipio trabajando para poder ofrecer esta alternativa en vacaciones de invierno a la familia rafaelina", agregó.



"Es un festival que está hecho de forma austera, en tiempo de crisis, en un momento donde la familia tiene dificultades para lo básico, dificultades para pagar la luz, dificultades para llegar a fin de mes, hay dificultades con el empleo, pero nosotros decidimos mantenerlo por eso, porque hay muchas familias que también tienen que tener acceso a la diversión, a la cultura, al esparcimiento y tenerlo con una entrada muy económica de 150 pesos para ver un espectáculo de altísima calidad o de 90 pesos para lo que es la carpa de circo, y para aquellos que no puedan pagarlo hay 16 espectáculos gratuitos en espacios públicos, en vecinales, en las plazas. Es parte de lo que queremos hacer, que la cultura sea para todos y creo que el festival ha logrado eso en estos 15 años", finalizó Castellano.



La primera jornada del FTR19 incluyó también la presentación de las obras "El río en mi", de Francisco Lumerman, en el Teatro Lasserre; y de "Romance del baco y vaca", comedia de Gonzalo Demaría con actuación de Marco Antonio Caponi, que realiza su estreno en el Festival.



El Festival de Teatro Rafaela 2019 se llevará a cabo en salas, plazas, Carpa de Circo y espacios de la ciudad hasta el domingo 21 de julio. La programación completa está disponible en www.rafaela.gob.ar/festivaldeteatro

