"Se puso el mejor equipamiento que está ofreciendo el mercado" Locales 17 de julio de 2019 Redacción Por El Jaime Ferré cuenta con un nuevo sistema central de calefacción, gracias a los fondos del Voluntariado. Este equipamiento se instaló en área quirúrgica y de maternidad.

FOTO GENTILEZA M.M. SISTEMA CENTRAL. Los equipos instalados en el Hospital, para brindar un mejor confort para el paciente.

Una importante inauguración se llevó a cabo ayer por la mañana en las instalaciones del Hospital Jaime Ferré. Esto tiene que ver con un nuevo sistema central de calefacción, el cual se pudo conseguir a través de los fondos desde el Voluntariado del mismo nosocomio, por medio de distintas acciones sociales.

Este nuevo equipamiento se instaló en la clínica quirúrgica y maternidad, una necesidad que se venía planteando desde el comienzo de la gestión del Dr. Jorge Bertram, teniendo en cuenta que el equipo anterior tenía algunas fallas y ocasionaba complicaciones.

"En estas épocas tener una sala de internación con la temperatura óptima es lo ideal", explicó en primera instancia el director del Hospital.

Además dijo que con la reunión de todo el equipo de voluntariado "no solamente se pudo concretar, sino que se puso el mejor equipamiento que hoy por hoy está ofreciendo el mercado en lo que es calefacción central. Es un equipo que va a perdurar a lo largo del tiempo", dijo Bertram, donde también habló del mantenimiento del equipo en sí, mostrando una alegría muy importante.

Este era uno de los grandes reclamos que se le hacía al Hospital, sobre todo por parte de los pacientes de turno. "Siempre nos plantearon eso, en un principio le queríamos dar forma a través del Samco, y por una cosa, o por otras necesidades, nunca se pudo lograr. Sí se reparaba el equipo anterior, pero ya tenía su tiempo de uso, por lo que era imperioso poder lograr esto que hoy tenemos, destacó el director e hizo referencia a su trabajo dentro del nosocomio: "uno va cerrando esta gestión con mucha alegría y satisfacción de poder dejar un servicio con una calefacción central nueva, a través de la cooperadora donde hemos hecho toda la refacción edilicia de lo que son los pasillos y los patios. Queda un servicio como corresponde y acorde a las necesidades", dijo.

En cuanto a los objetivos que se fueron cumpliendo, dijo que "hemos trabajado y mucho en todo lo que es nuestro Hospital, comenzamos con la fachada y luego seguimos con toda la recuperación del servicio de clínica médica, desde los baños para discapacitados, salas para internación, camas, la sala de los médicos, la recuperación de la parte de informática y otras cosas más. Hemos trabajado mucho y en ese aspecto uno se siente satisfecho, más allá de que en el Hospital nunca alcanza", expresó.

Además contó sobre el traslado del vacunatorio, donde se ubica en otro sector mucho más amplio, con una mejor sala de espera y un TV para los más chicos, dato que no es menor en esos minutos desesperantes. Además, desde la gerencia se remarcó el buen trabajo que vienen logrando desde la información y prevención a través de imágenes.

"El Ministerio de la provincia ha estado muy presente, con una Ministra actual que está atenta a nuestros llamados y necesidades, junto con todo el equipo de la secretaría de gestión territorial del tercer nivel", dijo sobre Andrea Uboldi y sostuvo que el Samco "va trabajando a la par nuestra y va ayudando también. La finalidad es potenciar a la institución, no solamente para Rafaela, sino para toda la región. A esta institución hay que cuidarla y respetarla mucho".



LAS DOS METAS

Lejos del conformismo, el director del Hospital Jaime Ferré dijo que ahora irán por dos objetivos más: "yo tengo un fuerte deseo de que el Hospital se vaya potenciando en lo que es hospital-escuela. Ese es el trabajo que al menos vamos a tratar de dejar en este tiempo. Antes, cuando ingresamos sólo había concurrencias en nuestro hospital, ahora hemos fortalecido los servicios principales con las residencias, que son los médicos pagos. En ese sistema nosotros queremos fortalecer lo que es la capacitación y la formación. Nuestro hospital tiene que ser un espacio en donde empiece a generar recurso médico, ya que en ese aspecto nosotros vemos que hacen falta médicos para la guardia, para el servicio de pediatría, trabajamos mucho para obtener el médico neurocirujano, cuando sumamos el tomógrafo lo hicimos. Por eso pienso que tenemos que trabajar sobre eso y potenciar la formación y capacitación", explicó.

En tanto, agregó que la otra meta "que tenemos es trabajar fuertemente para que cuando se inaugure el nuevo Hospital ya tengamos a todo el personal perfectamente bien entrenado y capacitado a que va a entrar a una mega estructura de salud pública y esa gente tiene que saber dónde está parada y qué es lo que va a tener que hacer en ese nuevo espacio", finalizó.