El Gobierno creó el Servicio Cívico Voluntario en Valores Nacionales 17 de julio de 2019 Redacción Por El Ejecutivo nacional creó esta herramienta que apunta a brindar "oportunidades de formación" en valores democráticos y republicanos a jóvenes de 16 a 20 años que se inscriban voluntariamente. Está entendido como un ámbito de cohesión e integración social.

FOTO NA MINISTRA. Patricia Bullrich presentó en conferencia de prensa los alcances del Servicio Cívico Voluntario en Valores.

BUENOS AIRES, 17 (NA). - El Gobierno nacional creó ayer el "Servicio Cívico Voluntario en Valores" (SCVV), que estará bajo la órbita de Gendarmería Nacional y tendrá como objetivo brindar "capacitación en valores democráticos y republicanos" a jóvenes de 16 a 20 años.

Mediante la Resolución 598/2019, publicada en el Boletín Oficial, el Ministerio de Seguridad estableció la creación de ese "ámbito de cohesión e integración social, dirigido a jóvenes de 16 a 20 años de edad que se inscriban voluntariamente".

Este martes, el presidente Mauricio Macri visitó el Comando de la Región I de Gendarmería Nacional, en Campo de Mayo, una de las sedes se desarrollará el programa, junto con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que luego brindó una conferencia de prensa explicando la iniciativa.

"Vamos a ir a la búsqueda de los jóvenes que hoy no estudian ni trabajan, para que puedan retomar sus estudios y puedan formarse en oficios no sólo tradicionales, sino también en otros como robótica, software de videojuegos o cualquier salida que les permita insertarse en el mundo del trabajo", dijo Bullrich.

"Estamos muy orgullosos de poder llevar adelante esta iniciativa y de poder ayudar a los jóvenes argentinos y que están en la situación de que no están trabajado o estudiando o que luego de ir al colegio no tienen una idea o un horizonte", agregó la ministra durante la rueda de prensa.

El texto de la Resolución indica que "el Servicio Cívico Voluntario en Valores tendrá por objeto brindar capacitación en valores democráticos y republicanos, fomento del compromiso personal y para con la comunidad, hábitos responsables, estímulo a la finalización del ciclo educativo obligatorio y la promoción del desarrollo de habilidades para el trabajo, culturales, de oficios y deportes".

Para lograr esos objetivos, se ofrecerán "talleres que permitan adquirir nuevas destrezas y habilidades"; se apuntará a "fomentar la inclusión, educación, superación y liderazgo en búsqueda de la cohesión social"; y brindarán "herramientas que permitan la futura elección profesional".

Para justificar la creación del SCVV, el Gobierno la definió como "una herramienta para brindar oportunidades de formación a los jóvenes a través de los valores democráticos y republicanos, que suponen compromiso cívico para que conozcan sus derechos y sus responsabilidades, sus capacidades y potencialidades personales, el sentido del deber, la capacitación en nuevas destrezas y habilidades, el compromiso con el bien común y el estímulo a capacitarse continuamente".

En ese sentido, se aseguró que ésas son "herramientas para fortalecer su propia valoración, como personas capaces de generar un impacto positivo en su comunidad".

Este espacio "será implementado por Gendarmería Nacional", a la vez que la cartera que conduce Bullrich indicó que "serán utilizados la infraestructura y los recursos humanos que se consideren necesarios".

"El Ministerio de Seguridad determinará a través de sus áreas competentes la articulación con profesionales, universidades y organizaciones de la sociedad civil que considere adecuados, para el acompañamiento y monitoreo del Servicio Cívico Voluntario en Valores", añade la Resolución.

El SCVV comenzará a funcionar "a través de experiencias piloto, que serán desarrolladas hasta el 31 de diciembre de 2019" en el Comando de Región I "Campo de Mayo"; el Instituto de Capacitación Especializada "Cabo Juan Adolfo Romero", en Mercedes; y en la Casa de Retiro Cura Brochero, en el partido de González Catan, todos en la provincia de Buenos Aires.

También comenzará a implementarse el programa en la Escuela de Suboficiales "Cabo Raúl Remberto Cuello", en la ciudad cordobesa de Jesús María; en la Agrupación XVII "Santiago del Estero", en la provincia homónima; y en el Escuadrón N° 34 "Cabo Primero Marciano Verón", en la ciudad rionegrina de San Carlos de Bariloche.

"A partir del 1° de enero de 2020 el Ministerio de Seguridad articulará su implementación con organismos del Estado Nacional, de conformidad con el cronograma de implementación progresiva que establecerá a tales fines", concluye la Resolución 598/2019.