La postulación de "Bielsa fue testimonial" Locales 17 de julio de 2019 Redacción Por PARA PEDEMONTE Y ARMANDO

Carlos Pedemonte y Gustavo Armando, responsable armado político y el exprecandidato a Senador departamental por "Encuentro por Santa Fe", emitieron un duro comunicado en donde afirman que la postulación de María Eugenia Bielsa "fue testimonial".

"Lamento tener que reconocer que todo fue una gran mentira, la interna planteada entre Omar Perotti y María Eugenia Bielsa, fue un plan ideado por ellos para encolumnar al peronismo, la tarea de ella fue aglutinar a los sectores rebeldes detrás de Perotti, el ganador que ellos sabían iba a triunfar en las PASO", indican.

"Las pruebas sobran, algunas asquerosamente evidentes y otras más sutiles y no tan públicas", dicen y agregan que "fue invitada por nuestra agrupación para visitar el Dpto. Castellanos y muy especialmente Rafaela, en incontables oportunidades, la respuesta siempre fue el silencio absoluto. Solo al final de la campaña lastimosamente vino a la ciudad durante una hora y media, casualmente el mismo día y a la misma hora que lo hizo el gobernador Lifschitz, todos se podrán imaginar donde estuvo la atención de la prensa. En Frontera la otra localidad que debía visitar no solo llegó tarde para las notas de prensa, sino que no quiso ingresar al local partidario para hablar con los militantes, donde las mujeres le habían preparado con todo su amor un exquisito refrigerio, solo los saludó en la vereda y se marchó poniendo de excusa problemas de agenda", marcan.