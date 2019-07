Cartelera de Novedades Suplemento Jubilados 17 de julio de 2019 Redacción Por Leer mas ...

CLUB DE

ABUELOS UNIDOS

El Club de Abuelos Unidos de Rafaela celebrará su 32º Aniversario con un Gran Almuerzo que se llevará a cabo este domingo a las 12:00 hs. en el Salón Social de calles Chacabuco y Casabella. La animación de este encuentro especial estará a cargo de Julián Rivero y Silvio y su Show Simpatía. La reserva de tarjetas se puede realizar a los teléfonos (03492) 42399; 434008; 434947 y 570958.



CLUB DE ABUELOS

DE CALLE PALMIERI

El sábado 27 de julio a partir de las 20:00 hs., el Club de Abuelos de calle Palmieri realizará una nueva cena y baile en sus instalaciones de calle Palmieri 867 de barrio Juan de Garay. En esta oportunidad, la actuación musical estará a cargo de "Los Auténticos del Ritmo". Se recomienda reservar las tarjetas con anticipación a los teléfonos: 450538 – 435466 – 434547.



PAGO DE JUBILACIONES

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) informó el calendario de pagos de los haberes correspondientes al mes de julio.

- Haberes que no superen la suma mensual de $ 13.103:

*Documentos terminados en 5: 17 de julio.

*Documentos terminados en 6: 18 de julio.

*Documentos terminados en 7: 19 de julio.

*Documentos terminados en 8: 22 de julio.

*Documentos terminados en 9: 23 de julio.

ANSES aclaró que en cada uno de los casos, la fecha límite para cobrar es el 12 de agosto.

- Haberes que superen la suma mensual de $ 13.103:

*Documentos terminados en 0 y 1: 24 de julio.

*Documentos terminados en 2 y 3: 25 de julio.

*Documentos terminados en 4 y 5: 26 de julio.

*Documentos terminados en 6 y 7: 29 de julio.

*Documentos terminados en 8 y 9: 30 de julio.

En este caso también la fecha límite para cobrar es el 12 de agosto.



SISTEMA MI HUELLA

ANSES recuerda que el próximo 31 de diciembre es la fecha límite para que los apoderados de jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y de titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) registren su huella dactilar en la entidad bancaria donde perciben los haberes. En la actualidad, ya se encuentran registrados bajo esta modalidad 1.617.394 apoderados. A aquellos que no realicen el trámite antes de esa fecha se les suspenderá el poder para cobrar, que podrá renovarse una vez que se cumpla con lo dispuesto por la presente resolución.

El trámite de poder por primera vez debe hacerse en cualquier delegación de ANSES, previa solicitud de turno al teléfono 130 (gratuito desde teléfonos fijos), o bien, desde www.anses.gob.ar, sección Accesos Rápidos, Turnos, Mi Huella, Mi Huella - Enrolamiento. La documentación a presentar el día del turno es el DNI del jubilado o pensionado y el de su apoderado.



EMPADRONAMIENTO

A UNA OBRA SOCIAL

Toda persona que percibe una jubilación o pensión tiene derecho a la cobertura de una Obra Social, incluyendo a sus familiares a cargo (esposo/a o conviviente, hijos solteros menores de 21 años o de hasta 25 años que se encuentren estudiando, hijos con discapacidad sin límite de edad).

Cuando ANSES envía al jubilado la resolución que otorga el número de beneficio (jubilación o pensión), adjunta el Comprobante de Empadronamiento (CODEM), que es la constancia del ingreso de los datos de identificación del titular y su grupo familiar.

Esta constancia, que puede ser solicitada luego por la Obra Social, también puede imprimirse desde www.anses.gob.ar , sección Accesos Rápidos, opción Obra social (CODEM) y elegir Iniciar consulta.



LA ACREDITACION DE DATOS

PERSONALES PARA TRAMITES

ANSES recuerda que, para realizar cualquier tipo de trámite ante el organismo, el interesado debe tener actualizados sus datos personales y familiares en las bases correspondientes. Para acreditar esa información, deberá acercarse a cualquier delegación sin turno previo.

Si se trata de datos personales, tendrá que presentar el Documento Nacional de Identidad. Para acreditar vínculos familiares, deberá adjuntar, en el caso de matrimonio, el certificado correspondiente y de los hijos el certificado de nacimiento de cada uno, tenencia o guarda. En todos los casos, debe añadirse copia a la documentación.



DESCUENTOS PARA BENEFICIARIOS

DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ANSES recuerda que está vigente su programa Beneficios ANSES, una red de descuentos de hasta el 25% en las compras con tarjeta de débito para jubilados, pensionados y titulares de las Pensiones No Contributivas (PNC) por Vejez, Madres de 7 hijos e Invalidez, Asignación Universal por Hijo y por Embarazo, Asignaciones Familiares, Becas PROGRESAR, Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), Desempleo, entre otras prestaciones.

Los descuentos se aplican en dos modalidades, en la línea de cajas o mediante reintegro en la cuenta bancaria del titular, y participan comercios de una gran variedad de rubros, como indumentaria, farmacias, línea blanca, supermercados, iluminación, electrodomésticos, corralones de materiales para la construcción y viajes y turismo. Además, se incluyen descuentos en medicamentos de primer nivel para los titulares de la Asignación Universal.

En www.anses.gob.ar/beneficios se puede consultar el listado de comercios adheridos, el descuento ofrecido y la modalidad del descuento.