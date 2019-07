Cuando no hay límites para hacer gimnasia Suplemento Jubilados 17 de julio de 2019 Redacción Por La Municipalidad de Rafaela cuenta con políticas públicas destinadas a generar espacios de participación para los adultos mayores. La semana pasada se destacó el programa para hacer natación en dos piletas climatizadas. Y ahora se informa sobre clases de gimnasia recreativa en las que participaban más de un centenar de abuelos.

FOTO PRENSA MUNICIPAL

Son más de 100 los abuelos que participan, con amplio entusiasmo, del programa "Gimnasia para Adultos" que lleva adelante la Municipalidad de Rafaela a través de la Subsecretaría de Deportes. Las actividades, que se desarrollan los días lunes y miércoles de 7:30 a 8:30, o lunes y viernes de 16 a 17 siempre en la Casa del Jubilado (Alvear 621), están a cargo de las profesoras Vanina Baronetti y Belén Giorgis.

El objetivo de la propuesta es mejorar la calidad de vida a nivel físico y emocional de los adultos mayores que asisten, a través de actividad física y propuestas recreativas, remarcaron desde el gobierno local.

"Lo principal en este tipo de actividades es que no importa la edad, movilizarse siempre es bueno para la salud y para los abuelos es una manera de sentirse activos", subrayó el subsecretario de Deportes del Municipio, Leonardo Crosetti, al destacar la iniciativa y en especial el nivel de participación.

Los adultos mayores que se inscribieron y asisten a las distintas clases que se dictan a lo largo de cada semana en el marco de este programa deportivo tienen entre 60 y 85 años. El objetivo es habilitar actividades adaptadas de manera gratuita.

Dentro de la planificación deportiva se brinda movilidad articular, relajación, baile y ejercicios aeróbicos acorde a la edad y elongación de los alumnos. La profesora Vanina Baronetti explicó que "los beneficios son increíbles, principalmente la calidad de vida y el estado de ánimo; es una hora donde la persona se olvida de todo y viene a pasar un lindo momento y a divertirse".

La semana pasada se informó en esta sección que más de 400 personas de la tercera edad participan actualmente del programa denominado "Natación Adultos Mayores" que, impulsado también por el Municipio, se desarrolla mediante clases semanales -los días martes y jueves- en los complejos natatorios Amancay ubicado en el barrio del mismo nombre y en Kinacqua, de barrio Villa Rosas. La posibilidad se abre para que las personas mayores a 60 años puedan acceder a la pileta ya que las actividades acuáticas, como natación y gimnasia en el agua, producen un gran beneficio para la salud e, incluso, a nivel social ya que, muchos de los asistentes, se permiten entablar nuevos vínculos entre ellos y con los profesores, destacaron desde el área que lleva adelante cada una de las clases, se destacó en la oportunidad.



MANEJO DE

CELULARES

Por otra parte, se recuerda que a partir de una iniciativa del Consejo de Adultos Mayores se integró desde el año pasado al programa Rafaela en Acción el taller de capacitación sobre uso de teléfonos celulares. Para tener en cuenta, se prevén nuevos encuentros con los profesores en la sede de la Comisión Vecinal del barrio 9 de Julio (Magdalena de Lorenzi 450): serán hoy y también el próximo viernes de 9:30 a 11:30 por la mañana y de 15:30 a 17:30 por la tarde.

Durante las jornadas, los profes de los cursos de computación del Programa La Ciudad en Tu Barrio, brindarán herramientas para aprender y acercar diferentes usos relacionados a compartir fotografías, agendar contactos, colocar alarmas, descargar aplicaciones a través de la tienda online y manejar WhatSapp principalmente.

Desde el Municipio reflejaron el caso de Marta, vecina del barrio 9 de Julio, que el lunes se acercó y participó del taller. "Me gustan este tipo de actividades porque puedo aprender algo nuevo. Tengo 79 años y quiero seguir aprendiendo todos los días algo distinto. Este taller me parece 10 puntos", expresó.



LA PERINOLA

A medida que se acerca septiembre corre la cuenta regresiva para una nueva edición del festival "La Perinola", el evento que congrega actividades destinadas a la tercera edad durante todo el mes y que es organizado por la Municipalidad de Rafaela junto al Consejo de Adultos Mayores.