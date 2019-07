Macri encabezará un encuentro regional de Juntos por el Cambio Locales 17 de julio de 2019 Por Darío H. Schueri DESPUES DE LA CUMBRE

Luego de participar del acto central de la 54 ª Cumbre de Presidentes del Mercosur, el presidente Mauricio Macri encabezará este miércoles, desde las 15:30, el Encuentro Regional Santa Fe y Entre Ríos del frente Juntos por el Cambio.

Durante el acto, que tendrá lugar en el Ateneo del Colegio de la Inmaculada Concepción, en la ciudad de Santa Fe, el Jefe de Estado estará acompañado por dirigentes y precandidatos de ambas provincias. De acuerdo a lo informado estarán los candidatos a diputados nacionales por Santa Fe, Federico Angelini y Ximena García, y Entre Ríos, Gustavo Hein, y a senador, Alfredo de Ángeli.

Inmediatamente después el Presidente Mauricio Macri, junto a su par de Chile Sebastián Piñera disertarán sobre “Oportunidades y desafíos para América latina” en el Museo Parque de la Constitución Nacional de esta capital, organizada por la Fundación Libertad de Rosario.



REYSER: “LOS QUE AHORA CRITICAN, ANTES APOYABAN”.

El Secretario de Relaciones Económicas de Cancillería Horacio Reyser señaló que el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea significó “un proceso que llevó 20 años donde participaron numerosos gobiernos; de hecho mis antecesores lo impulsaron de forma muy fuerte y escucharlos decir ahora que esto no es un acuerdo de manera tan liviana, no ayuda”.

Reyser agregó que “la gente intuye que esto es algo bueno, que es bueno para las Provincias que van a poder exportar sus productos a esos mercados”, señalando que “es sano que se dé un debate parlamentario, y es sano que expresen sus opiniones quienes no están de acuerdo. Esto es un proceso que llevó 20 años donde participaron numerosos gobiernos; de hecho mis antecesores lo impulsaron de forma muy fuerte y escucharlos decir ahora que esto no es un acuerdo de manera tan liviana no ayuda”.

El funcionario de la Cancillería relató que fue “muchas veces” a explicar este acuerdo al Parlamento; a la vez que reveló que mantuvieron “más de 200 reuniones con cámaras empresarias”.

“Esto – enfatizó - hay que mirarlo como política de Estado, y dentro de los 10 puntos de consenso que planteaba el Presidente Macri, de si queremos ser un país que busca nuevos mercados para poder crecer de forma sostenida, o nos cerramos sobre un mercado más chico y vivimos con lo poco o lo mucho que hayamos acumulado, y nos distribuimos eso que tenemos acumulado o si somos capaces de generar mayor valor a largo plazo”.

Reyser aclaró que “cada país (del Mercosur) tiene prioridades estratégicas, Brasil por ejemplo manifestó su prioridad para asociarse con EE.UU. y tener un mayor acercamiento. Nosotros ya tenemos esa relación con EE.UU. y vemos como vamos a ir profundizando esas negociaciones”.

El funcionario también hizo notar que además de la UE se está madurando la negociación con Canadá, “para ver si se pueden concluir en los próximos 12 meses. También señaló que “es intención del Mercosur un acercamiento estratégico con la Alianza del Pacífico; hay que entender que los países del Mercosur ya tenemos un libre comercio con tres de los cuatro países de la Alianza del Pacífico: Chile, Colombia y Perú; nos resta México, con quien no tenemos ingreso de nuestros productos agroalimentarios de manera libre, pero es un mercado muy significativo. Solo un 30 % de los productos agroindustriales entran libres a México”, ilustró.



LIFSCHITZ: “EL ACUERDO SERA BENEFICIOSO PARA SANTA FE”

Antes de recibir en el Aeropuerto Metropolitano de Santa Fe al Presidente de Uruguay Tabaré Vázquez, el Gobernador de la Provincia Miguel Lifschitz opinó ante la prensa que “el acuerdo firmado con la Unión Europea le da una trascendencia mayor a la Cumbre de Presidentes del Mercosur”, la vez que hizo notar que “es una oportunidad que tiene sus riesgos como todo acuerdo comercial”, pero destacó que “es importante para Santa Fe que tiene un sector agropecuario y agroindustrial muy desarrollado”.