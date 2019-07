Una iniciativa que ya cosecha críticas Nacionales 17 de julio de 2019 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 17 (NA). - Tras la oficialización de la creación del "Servicio Cívico Voluntario en Valores" diversas instituciones y organizaciones sociales y de Derechos Humanos criticaron la iniciativa y rechazaron su implementación.

"La Gendarmería Nacional es una fuerza de seguridad de naturaleza militar, que integra el sistema de Defensa Nacional, cuyos principales objetivos no son los que le asigna la decisión ministerial y que, lejos de consolidarla, parecen distraerla y hacerle cumplir propósitos ajenos a sus fines", expresó en un comunicado la Asociación Pensamiento Penal (APP).

Y agregó: "La capacitación en valores democráticos y republicanos de la juventud debe ser proporcionada por las instituciones específicamente creadas a esos fines y, principalmente, por el sistema educativo".

Además, la APP insistió en que "la iniciativa del Ministerio de Seguridad de la Nación encubre el deliberado propósito de reinstalar un disimulado Servicio Militar que la República Argentina abandonó hace muchos años, ya que los jóvenes deben ser preparados para la construcción de una sociedad pacífica y no para la guerra". .

Con respecto a la crítica que el SCVV será "un Servicio Militar encubierto", la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, dijo este martes en conferencia de prensa que eso no será así. .

"Mi respuesta es que no. Nosotros no queremos entrar en esas discusiones, porque son discusiones que parten de la idea de que hay un concepto equivocado. Argentina tiene que dejar de lado los preconceptos, respetar sus instituciones y ese discurso atrasa, quiere dejar a las fuerzas de seguridad afuera de la democracia y eso es una gran injusticia", indicó la ministra.

Además, Bullrich agregó que "el objetivo principal es adentrar a los chicos y jóvenes en el sistema de responsabilidad de valores, el valor de la disciplina, van a saludar a la bandera todas las mañanas. Habrá talleres de orientación vocacional, de primeros auxilios y talleres de oficios que le va a permitir a los jóvenes encontrar una orientación".

Por su parte, y tras darse a conocer la iniciativa, la abogada María del Carmen Verdú, referente de CORREPI (Coordinadora Contra la represión policial e institucional), dijo en diálogo con Radio 10 que con el Servicio Cívico Voluntario en Valores "quieren adoctrinar a los chicos pobres".

Luego, en sus redes sociales, Verdú escribió: "Ante el incremento de la pobreza y la indigencia, el gobierno, al mismo tiempo que sigue recortando o eliminando los programas sociales dirigidos a lxs más jóvenes (que también son lxs más pobres), da respuestas por mano de su aparato represivo".

En declaraciones a FM La Patriada, el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel también crítico este martes la Resolución del ministerio: "Más que una bomba de humo, este Gobierno está dando un fuerte retroceso en los derechos de los ciudadanos. Esto será una colimba encubierta". Y sostuvo: "Los valores democráticos se construyen en la Escuela pública. La democracia está en crisis con el Gobierno de Macri. El Gobierno hace todo lo contrario a los valores democráticos, son ellos quienes lo ponen en riesgo".