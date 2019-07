El 46% de venezolanos vino en busca de empleo Nacionales 17 de julio de 2019 Redacción Por SEIS DE CADA 10 NO CONSIGUEN TRABAJO ESTABLE

BUENOS AIRES, 17 (NA). - El 46% de los venezolanos que llegaron a la Argentina viajó aquí tratando de conseguir empleo, pero el 63,1% informó no haber obtenido un trabajo estable aún y estar en una búsqueda activa, de acuerdo con una encuesta difundida en las últimas horas. Los datos figuran en un estudio del Grupo Adecco que indagó sobre la situación laboral de los venezolanos que llegan al país: 6 de cada 10 no consiguen trabajo estable, casi la mitad 48% vive con $ 15.000 o menos y 7 de cada 10 trabaja en negro.

La Argentina es el quinto país más elegido por los venezolanos para radicarse y trabajar. La penúltima estimación, que había sido publicada en noviembre de 2018, situaba el número en tres millones; lo que convierte a los venezolanos en la tercera nacionalidad en el mundo en cuanto a solicitudes de acogida y asilo, luego de Siria y Afganistán.

Entre 2009 y 2018 se radicaron en Argentina 130.820 venezolanos. Pero de ese total, el 53,91% llegó en 2018. Así, 70.531 venezolanos se radicaron en Argentina en 2018 frente a 47.391 provenientes de Paraguay, y 37.203 originarios de Bolivia, según datos de la Dirección Nacional de Migraciones Argentina.



MOTIVOS PARA MIGRAR

Entre los venezolanos que llegaron en busca de mejores oportunidades se puede señalar que:

- Un 45,59% explicó que migró en busca de trabajo.

- Un 15,34% eligió Argentina mencionando en primer término la "facilidad migratoria".

- "Por su buena actitud hacia los inmigrantes".

- "Porque es un país donde los emigrantes podemos residenciarnos de forma fácil y donde existe una buena receptividad de extranjeros".

- "Ofrecen ventajas a los migrantes venezolanos, no hay xenofobia marcada como en otros países, la educación gratuita es de calidad".

- "Por su receptividad. Lo expedito que es el tema legal de residencia. Por su gente".

- Otro 14,29% esgrimió exclusivamente la situación de su país de origen. Y un 9,87% prioriza la educación pública y venir a la Argentina para estudiar. Un 3% se encuadra en la categoría "otros" y engloba otras causas aleatorias:

- "Porque es un lindo país, y es la tercera economía de Latinoamérica".

- "Porque era un país cercano".

- "Espíritu de aventura".

- "Curiosidad".

- "Clima".



OCUPACION

Según el relevamiento, apenas el 3,91% de los encuestados migró al país con el secundario incompleto. Se trata de un porcentaje alto, en especial teniendo en cuenta que, en la Argentina, de acuerdo con el Censo Nacional de 2010, sólo el 14% de la población mayor de 25 años tenía un título universitario o terciario.

El 32,34% refiere estar trabajando de manera estable, aunque sigue buscando "conseguí un empleo, pero no es lo que esperaba" y finalmente un 4,49% refiere estar trabajando de su profesión.

Sobre 539 casos encuestados, se verificaron 112 Ingenieros (20,78%), 106 Licenciados (19,67%) y 26 Técnicos (4,82%).

Es decir, el 45,26% de los migrantes tienen un título de grado, tecnicatura o estudios superiores. De ese porcentaje, sólo el 12,24% de ellos trabaja o ejerce gracias a su título (66 personas).

Esta relación no difiere respecto de la misma consulta sobre ciudadanos argentinos, entre 1.397 casos consultados, 20,54%, 287 personas, trabajan ejerciendo su profesión y el otro 79,46% o 1.110 personas, se dedican a otras tareas.

Independientemente de su formación académica o experiencia, 39,02% de los consultados migrantes refirieron desempeñarse en tareas de comercio, retail y servicios (repositor/a, cajero/a, vendedor/a, encargado, mozo/a); 13,28% manifestó "ser independiente" (consultor, cuidado de personas, trabajo en casas particulares, chofer y cadetería).

El 12,14% indicó desempeñarse en algún trabajo vinculado con la industria (ingeniería, control de producción, construcción, jefe de depósito) y 35,55% confirmó estar desempleado.



BUSQUEDA DE UN

EMPLEO EN ARGENTINA

A casi el 35% de los venezolanos que llegan al país le toma entre 1 y 3 meses conseguir empleo.

Entre 3 y 6 meses a casi el 30%, y entre 6 meses y 1 año a casi el 19%, por citar los porcentajes más relevantes.

Por otra parte, al ser consultados acerca de sus ingresos mensuales, el 48% vive con $15.000 o menos; el 35,13%, entre 15 y 30 mil pesos; entre 30 y 50 mil, el 12,38%; y con más de esa cifra, el 4,4%.

Por último, el 68,42% de los encuestados que trabaja afirma estar "en negro", frente a un 16,58% registrado como monotributista y un 15% aportante al régimen de autónomos.