Pinky volvió a caminar Sociales 17 de julio de 2019 Redacción Por Leer mas ...

El milagro de Pinky: logró dejar su silla de ruedas y pudo volver a caminar tras un exitoso tratamiento.

En "Nosotros a la mañana", difundieron un video donde se ve a la emblemática figura de la televisión recuperada, tras realizar un tratamiento revitalizante con el doctor Rubén Muhlberger.

"Estoy muy conforme y satisfecho, me siento pleno de este ser maravilloso. Tenemos una relación de mucho cariño y afecto, y es una persona muy querible. Este compromiso se transformó en una cuestión de sentimiento y amor, de un enamoramiento de su médico con la paciente", con estas emotivas palabras se refirió el doctor Rubén Muhlberger al presente de Lidia Satragno, más conocida como Pinky, que gracias a la ayuda del profesional está saliendo adelante.

La periodista, política, actriz, exmodelo y conductora de 83 años, reside desde hace un tiempo largo en una clínica de rehabilitación junto a un amigo del medio, Cacho Fontana, que fue el que le insistió en un momento que deje su casa para estar más acompañada y cuidada, tras el deterioro de su salud, publicó Teleshow.

"Tratar a Pinky es más allá de un desafío. Su entorno me eligió para poder lograr en ella estándares otra vez de plenitud y revitalización. Ella es una mujer muy sensible y con una gran trayectoria, me siento orgulloso y muy comprometido con este caso", reveló Muhlberger a Teleshow.

Las imágenes emitidas por el programa Nosotros a la mañana, mostraron a Lidia Satragno caminando del brazo del reconocido doctor de los famosos en los pasillos de su clínica. "Muchos hablan de milagros", dijo la periodista Sandra Borghi al difundir las imágenes en el programa de El Trece.

"Tuve que trabajar y diseñar un tratamiento exclusivamente para Pinky. Para eso tuvimos que iniciar unos estudios y no teníamos mucho tiempo. A veces, los médicos tenemos la oportunidad de jugar un poco con los tiempos, pero en este caso no fue así", explicó el profesional.