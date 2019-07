Eliminarán el roaming entre Brasil Argentina, Uruguay y Paraguay Locales 17 de julio de 2019 Redacción Por Leer mas ...

Los países que integran el Mercosur confirmaron ayer un acuerdo para eliminar el cobro del servicio de "roaming internacional" en los teléfonos celulares de los usuarios de la región y ahora los parlamentos deberán dar su aprobación.

Se buscará de ese modo reducir los costos para optimizar la comunicación en el bloque regional dado que no será necesario abonar un precio extra a la compañía de telefonía para realizar llamadas, enviar mensajes o utilizar internet.

En el marco de la cumbre de Santa Fe, el canciller Jorge Faurie anunció la decisión y sostuvo: "Hemos logrado un acuerdo en materia de ´roaming´".

"Tenemos que transformar a nuestro Mercosur", subrayó, y consideró que se deben tener en cuenta las "necesidades" de los países del bloque.

En la cumbre de jefes de Estado del Mercosur, Faurie destacó: "Tiene que ser un trabajo de resultados tangibles, no sólo que quede en el voluntarismo" e insistió en que se deben "llevar adelante cuestiones concretas".

Para que la iniciativa se pueda concretar, los parlamentos de la Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay deben aprobarla.

Por su parte, el secretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, Horacio Reyser, también se pronunció sobre la reducción de los costos en la reunión del Consejo del Mercado Común.

Se espera que el presidente Mauricio Macri haga referencia a la cuestión junto a sus pares este miércoles pese a que aún no hay precisiones respecto de los plazos de su funcionamiento y los cargos para las empresas correspondientes a la modificación.

Así, una vez puesta en marcha el cambio, los usuarios deberán pagar los mismos precios del país en el que residen pese a estar en otro lugar de la región.

Desde mayo de 2020 también se eliminará el cobro de ese servicio entre los usuarios de Argentina y Chile, según un acuerdo firmado entre Macri y su par de Chile, Sebastián Piñera.