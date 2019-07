Baldomir será juzgado por el abuso sexual de su hija Policiales 17 de julio de 2019 Redacción Por SANTA FE

FOTO ARCHIVO ACUSADO. Carlos Baldomir, el ex boxeador santafesino.

El ex campeón mundial de boxeo Carlos Baldomir comenzará a ser juzgado la semana próxima, acusado de haber abusado sexualmente de su hija cuando tenía entre 8 y 9 años. El juicio oral y público se iniciará el jueves 25 de julio en la ciudad de Santa Fe y será llevado adelante por el tribunal conformado por los jueces Pablo Busaniche, Rodolfo Mingarini y Susana Luna. Con el ex púgil como acusado de "abuso sexual con acceso carnal calificado y abuso sexual gravemente ultrajante calificado", actuará como fiscal Alejandra del Río Ayala, mientras los querellantes serán los abogados Néstor Oroño y Alejandro Otte, y la defensa está a cargo de Martín Durando.

Los agravantes se basan en que "el imputado es ascendiente de la víctima, por la convivencia preexistente con la niña, y por tratarse de una menor de 18 años", según publicó el diario La Capital de Rosario. Con Baldomir actualmente detenido, el juicio dará comienzo a las 7:45 del jueves 25 con el alegato de apertura, continuará al día siguiente con la exposición de la prueba y la declaración de testigos, mientras que el 29 del mismo mes se conocerán los alegados y dos días después el veredicto.

Tras una larga carrera casi en el anonimato a pesar de triunfos importantes y mantenerse siete años invicto, Baldomir escribió una de las mejores páginas del boxeo argentino al dar la sorpresa en el mítico Madison Square Garden de Nueva York, en donde venció el 7 de enero de 2006 por puntos en fallo unánime al estadounidense Zab Judah, a quien consideraban muchos como el mejor boxeador del momento. Judah era campeón mundial welter del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), la Asociación (AMB) y la Federación Internacional (FIB), pero a Baldomir sólo lo reconoció la primera de las organizaciones, ya que no había abonado la tasa de las otras dos. Baldomir volvió a sorprender en su primera defensa ante el canadiense Arturo Gatti, a quien venció el 22 del mismo año por nocaut en el noveno round. El santafesino fue considerado como "boxeador del año" en el Salón de la Fama pese a que el 4 de noviembre resignó su corona frente al célebre Floyd Mayweather Junior.