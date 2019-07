Denuncian que Dieguito era maltratado por su madrastra Policiales 17 de julio de 2019 Redacción Por Leer mas ...

FOTO ARCHIVO DIEGO ROMAN. El nene de Recreo que fue brutalmente asesinado.

La madre de Diego Román, el niño asesinado con al menos 15 puñaladas en la ciudad santafesina de Recreo, pidió ayer celeridad a la Justicia para esclarecer el crimen y volvió a apuntar contra el padre y la pareja de éste por el homicidio de su hijo. “La Justicia está trabajando muy lento. Estamos esperando informaciones concretas que nunca llegan, es indignante, hace doce días que mataron a mi hijo y no tenemos respuestas”, dijo María del Luján Cardozo, la madre del niño de 12 años al canal C5N. Además, la mujer aseguró que el fiscal Andrés Marchi jamás se comunicó con ella para mantenerla al tanto de la pesquisa.

“Seguimos en la nada, porque no sabemos ni cuál fue la escena del crimen”, añadió la mujer al señalar que la presunción de los investigadores es que el niño fue asesinado en otro lugar y, luego, arrojado su cadáver en el descampado en el que fue encontrado.

En tanto, sostuvo nuevamente que el padre y la madrastra de Diego son “responsables” del crimen y confirmó lo declarado por su hija mayor en cámara Gesell, donde aseguró que la pareja maltrataba a su hermano “pegándole y bañándolo con agua congelada”. “La madrastra fue la última que vio a Diego con vida, yo lo pude comprobar por lo que dijeron los nenes que estaban jugando con él en ese momento”, que aparentemente le comentaron que cuando su hijo vio que la mujer lo iba a buscar, él se fue y ella lo corrió.

En ese sentido, precisó que “hay muchos testigos de eso, pero todavía no fueron sometidos a declarar en cámara Gesell”. Respecto a su exmarido y padre de la víctima, aseveró que “él tiene algo que esconder” y que “si está encubriendo a su mujer, va a ser cómplice del crimen también”. “Él (por su exmarido) nunca intentó comunicarse conmigo ni salió a pedir justicia por su hijo, no dio la cara en ningún momento”, concluyó.

El caso conmocionó a la región debido a las características del asesinato y la alevosía que mostró el homicida, que además de asestarle alrededor de 15 puñaladas al niño, le efectuó mutilaciones. Diego Román era intensamente buscado desde el miércoles 3 de julio, cuando no regresó a su casa luego de ir a la escuela. Su padre realizó la denuncia en la comisaría 16 de Recreo y un día más tarde el vicepresidente del Club Social Central Oeste, donde el niño jugaba al fútbol, encontró su cuerpo entre la vegetación de un descampado cercano a su casa.

Según los primeros peritajes realizados por la Policía de Investigaciones (PDI), el niño estaba desnudo y presentaba varias puñaladas en distintas partes del cuerpo, además de tener sus genitales cortados. Los investigadores creen que el crimen fue cometido en otro lugar y luego el cadáver fue abandonado en el sitio donde lo encontraron.