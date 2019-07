Pullaro participó del acto Policiales 17 de julio de 2019 Redacción Por DIA DEL AGENTE PENITENCIARIO

FOTO WEB MAXIMILIANO PULLARO. Presidió la actividad que se desarrolló este martes en Coronda.

El ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, encabezó este martes el acto oficial por el Día del Agente Penitenciario en el Instituto Modelo Correccional de Coronda (Unidad Nº 1), oportunidad en la que saludó al personal y los felicitó por la labor que llevan adelante día, a día. Desde el 16 de julio del año 1949 se celebra el Día del Agente Penitenciario, en conmemoración de la advocación de la Patrona del Servicio Penitenciario Federal y todos los servicios provinciales, la Virgen del Carmen. Cada año se destaca el profesionalismo de todos aquellos que construyeron historia, cumpliendo diferentes roles y funciones y los que hoy siguen construyendo en el día, a día.

El Ministro destacó el rol del personal penitenciario como fundamental, por el proceso de resocialización que llevan a cabo con los internos y agregó: "Desde ya, vamos a seguir trabajando para que el Servicio Penitenciario de Santa Fe siga teniendo la jerarquía, la grandeza y reconocimiento que tiene, no solo en la provincia, sino en la República Argentina, porque es uno de los más reconocidos del país". Además, Pullaro mencionó los avances concretados a lo largo de la gestión: "Duplicamos la cantidad de empleados penitenciarios de Santa Fe, pero también, casi triplicamos la cantidad de detenidos que teníamos dentro de las unidades del servicio. Hicimos traslados de presos de las comisarías, pero también hay más detenidos en función del nuevo proceso penal de Santa Fe".

Por otra parte, Juan Martínez Saliba expresó: "El principal eje de gestión iba a ser el personal penitenciario, básicamente mejorar la vida de los trabajadores. Hoy ya casi culminando la etapa de gobierno, podemos decir que hemos puesto mucho esfuerzo para poder conseguir eso que oportunamente habíamos marcado como los ejes de trabajo que íbamos a llevar adelante: ascensos, un salario digno con cláusula gatillo, ingreso de personal, traslado del personal hacia las unidades donde presta su servicio, entre otros". Además, remarcó: “Sinceramente fue muchísimo el esfuerzo que ha hecho el Gobierno de la Provincia de Santa Fe, que encabeza el gobernador Miguel Lifschitz, pero principalmente el titular de la cartera del Ministerio de Seguridad, el ministro Maximiliano Pullaro. Uno puede prometer que va a hacer mucho esfuerzo, pero sin voluntad política eso no sería posible”. Finalmente, Pablo Cococcioni reflexionó: “El principal instituto de detención, eran las comisarías. Una señal muy fuerte de querer abordar y resolver los problemas que tenía el Servicio Penitenciario se mide en la inversión. Ahí es donde realmente se sabe si se valora o no, la institución. Nosotros viendo este cuadro de situación hemos diseñado y llevado adelante con el apoyo incondicional del gobierno de la Provincia de Santa Fe, un plan de obra pública y de readecuación institucional, desde donde surgieron muchas obras”.