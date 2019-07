Nereo Fernández, nuevo refuerzo Deportes 17 de julio de 2019 Redacción Por El arquero exUnión de Santa Fe se convirtió en nuevo jugador de Atlético de Rafaela. Hoy se suma a la pretemporada del plantel que comanda Otta.

Atlético de Rafaela sumó un nuevo refuerzo, de experiencia, para la próxima temporada en la Primera Nacional (ex BN). Tal como se esperaba, en la jornada de ayer arribó a la ciudad el arquero Nereo Fernández, exUnión de Santa Fe, firmó su vínculo y se convirtió en la undécima incorporación para Walter Otta.

Fernández, de 40 años, viene de atajar en el ‘Tate’ y en la última temporada jugó 28 encuentros, recibió 25 goles y atajó un penal de dos que le patearon. De La Brava, Santa Fe, hizo prácticamente toda su carrera en Unión donde debutó en el 2001 pero también tuvo pasos por Gimnasia de La Plata, Palestino de Chile, Boca Unidos de Corrientes, Gimnasia de Jujuy y Argentinos Juniros.

Con la llegada del arquero ya son 11 las caras nuevas: Alexis Niz, Maximiliano Paredes, Franco Racca, Ignacio Liporace, Renso Pérez, Junior Mendieta, Joaquín Quinteros, Ijiel Protti, Alan Bonansea y Leonardo Acosta.



CAIDO LO DE JOPITO

Finalmente Cristian ‘Jopito’ Alvarez no llegará a Alberdi, si bien la dirigencia de la ‘Crema’ ya tenía todo acordado con el futbolista, aún no llegó a un acuerdo para salir del América de Cali. Ante esto, se buscarán otras alternativas para terminar de reforzar el sector medio, en donde el DT Walter Otta pretende la llegada de otro cinco.