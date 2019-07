Libertad confirmó su plaza en la Liga Nacional “A” Deportes 17 de julio de 2019 Redacción Por BASQUETBOL

FOTO W. GUGLIELMONE CONFERENCIA. / Los principales responsables del basquet de Libertad en el anuncio tan esperado.

Por Walter Guglielmone. - En la tarde de ayer, mediante una conferencia de prensa, los principales directivos del Deportivo Libertad de Sunchales comunicaron que finalmente participarán de la próxima temporada de la Liga Nacional A de Básquetbol.

“Oficializamos desde el punto de vista institucional la participación de Libertad en la próxima Liga Nacional”, señaló el presidente de la institución, Eduardo Grosso.

“Era muy difícil poner en marcha todo esto, la liga pasada no fue fácil, lo hemos podido resolver y estamos sobre esa tranquilidad, de poder empezar de cero un nuevo proyecto deportivo”, apuntó Grosso. Y luego agregó: “Se dio el sí fundamental para todo esto, el trabajo fue en conjunto con la subcomisión, no queríamos alterar nuestro patrimonio”.

En relación a todo este tiempo de análisis y dudas en cuanto a la participación o no el directivo contó: “Esto fue realmente duro, en su momento lo puse en dudas porque ante todo había que ser consciente de la realidad no solamente local, regional, nacional en que vivimos, entonces es lógico que teníamos que estar absolutamente seguros de lo que íbamos a llevar a cabo. Esto no es una empresa simple es algo caro, para nosotros aún más porque vivimos en una ciudad muy pujante pero, a veces, con posibilidades económicas para este tipo de cosas que suele achicarse para determinadas actividades”.

Por otro lado, mientas comienzan a darse a conocer los primeros nombres que formarán parte del equipo, se confirmó que Sebastián Saborido seguirá al frente del plantel ‘Cañonero’. El entrenador de 25 de Mayo destacó que es “un honor seguir en este club”.