El Clausura viene con dos adelantos Deportes 17 de julio de 2019 Redacción Por LIGA RAFAELINA DE FUTBOL

Anoche tuvo lugar la reunión del CD de Liga Rafaelina de Fútbol y quedó confirmado que el torneo Clausura de Primera A finalmente comenzará este jueves con la disputa de dos adelantos, el resto de los encuentros de la primera fecha irán el domingo en su horario normal.

Mañana estarán jugando, ambos desde las 21:30 hs, el flamante campeón del Apertura, 9 de Julio, recibiendo a Ferrocarril del Estado y en Villa Rosas, Peñarol (que ayer celebró sus 83 años de vida) ante Ben Hur.

El programa es el siguiente. Jueves 18/07: 21:30 hs Peñarol vs Ben Hur, 9 de Julio vs Ferro. Domingo 21/07: 15:30 hs. Brown San Vicente vs Dep. Ramona, Argentino Quilmes vs Atlético de Rafaela, Deportivo Libertad vs Unión de Sunchales, Deportivo Tacural vs Sportivo Norte, Florida de Clucellas vs Talleres de María Juana.



PRIMERA B. El segundo grupo liguista también tendrá un adelanto y será el jueves, a las 21:30 hs con Humberto recibiendo a Independiente San Cristóbal, en lo que será el inicio de la sexta fecha del Apertura en la Zona Norte. El resto irá todo el domingo.