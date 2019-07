Llegadas y salidas Deportes 17 de julio de 2019 Redacción Por BOCA

A una semana del viaje a Brasil para afrontar la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores ante Atlético Paranaense, el plantel de Boca continúa mutando. Asoman contrataciones y algunos empiezan a despedirse, con la chance de partir incluso antes de los duelos coperos.

Las operaciones comandadas por Nicolás Burdisso, director deportivo del club, son seguidas de cerca por Daniel Angelici, quien se halla en Madrid por la audiencia con el TAS respecto a la protesta por la final de la Libertadores 2018 contra River. Entre las posibles ventas, son inminentes las de tres futbolistas: Darío Benedetto, Nahitan Nandez y Cristian Pavón.

Por una cifra cercana a los 18 millones de dólares se sellaría la transferencia del Pipa al Olympique de Marsella, quien lo siguió durante la última temporada. Christian Bragarnik, representante del futbolista, declaró que está acordado su contrato y solamente resta que las instituciones afinen el lápiz por los montos de la transacción.

Es un hecho que el delantero de 29 años que ya levantó el pulgar a la entidad francesa se marchará en este mercado, dejando una suma considerable de ganancia teniendo en cuenta la que había desembolsado Boca para adquirirlo en 2016 (5 millones de dólares). Lo que resta saber es si el ex Arsenal de Sarandí permanecerá hasta el 1 de agosto para disputar los compromisos ante Paranaense por la Libertadores, algo que no parece sencillo.

Y la misma duda surge con Nahitan Nandez, quien tiene todo acordado con el Cagliari italiano, club que ya había puesto sus ojos sobre él en el mercado de principios de 2019. El mediocampista uruguayo le dejaría al Xeneize alrededor de 20 millones de dólares. Tras su participación en la Copa América con su selección, el puntaesteño de 23 años haría fuerza por estar presente en los octavos de la Copa.

Pavón, el jugador a vender, tiene un pie en Los Angeles Galaxy de la MLS. Restan detalles respecto al porcentaje del pase que Boca venderá y el monto definitivo por una futura venta. Es otra de las piezas con las que Gustavo Alfaro ya no contará.

Respecto a las caras nuevas, el plantel azul y oro presentó a Alexis Mac Allister (hizo la pretemporada en Estados Unidos) y Jan Hurtado (se sumó a los trabajos esta semana). Hoy firmaría su vínculo Eduardo Salvio, proveniente del Benfica: su compra por la totalidad del pase costaría alrededor de 6 millones de euros. Respecto a lo físico, el futbolista surgido en Lanús que fue mundialista en Rusia el año pasado, estaba haciendo la pretemporada con el elenco portugués y hasta llegó a disputar amistosos. Su nuevo entrenador determinará si está en condiciones de debutar en Curitiba el miércoles 24.