Nasser Al-Attiyah y Sam Sunderland

FOTO AFP SAM SUNDERLAND. Logró el triunfo en Motos.

Los nuevos "Tigres Blancos" del Rally Camino de la Seda (Silk Way Rally) fueron coronados ayer en el Centro Cultural de Dunhuang, China, final de un recorrido extenso que comenzó diez días atrás en el Sur de Rusia y atravesó las estepas de Mongolia antes de llegar al Desierto de Gobi.

Sam Sunderland (KTM) se convirtió en el primer ganador de la competencia de motociclistas, en tanto que Nasser Al-Attiyah (Toyota) consiguió el juego perfecto al liderar 10 de 10 etapas, para imponerse en automóviles.

Un tornillo complicó la carrera que venía siendo impecable para el argentino Kevin Benavides (Honda), con victorias parciales y lucha directa por la punta. Sucedió a mitad de carrera, camino al campamento maratón, que el soporte del elemento que fija las pastillas de freno se rompió y dejó sin poder aplicar el manillar por más de 400 kilómetros.

A partir de allí la estrategia de ataque para descontar tiempo le hizo ceder aún más terreno y si bien logró imponerse en la última etapa no pudo acceder al podio, al quedar finalmente cuarto.

Tras ganar la jornada previa, el estadounidense Andrew Short (Husqvarna) ciertamente no era el favorito a quedarse con el segundo lugar de la general detrás de Sunderland, pero lo consiguió por escaso margen sobre Adrien van Beveren (Yamaha).

Diez días al frente, con nueve triunfos en nueve etapas de competición. Nasser Al-Attiyah y Matthieu Baumel con la Toyota Hilux Overdrive ganaron desde que salieron de Irkutsk, en la región de Siberia, hasta llegar a Dunhuang, en China.

Vencido por Nasser con un margen de 1h25m arribó el chino Wei Han con el Buggy Geely SMG, mientras que fue tercero el francés Jerome Pélichet con el prototipo Optimus Raid Lynx.

Entre los Camiones, la lucha se terminó dos días antes de concluir el recorrido, con el vuelco del MAZ que conducía Siarhey Viazovich. Desde ese momento, Anton Shibalov (Kamaz) lideró el envión de la escuadra rusa para lograr una victoria inapelable en el Rally Camino de la Seda.