La CGT rechaza críticas de Macri a sindicalistas Locales 16 de julio de 2019 Redacción Por PLENARIO MENSUAL DE GREMIOS EN RAFAELA

La CGT Delegación Rafaela efectuó una enfática defensa de los dirigentes sindicales que fueron duramente cuestionados por el presidente, Mauricio Macri. En la reunión plenaria que se llevó a cabo anoche en el camping del

Centro de Empleados de Comercio (CEC) ubicado en la vecina localidad de Bella Italia, se consensuó un duro comunicado "en defensa de las organizaciones sindicales donde se advierte al presidente Macri y su periodismo aliado que debe ser respetuoso de los poderes de la República".

El titular de la central obrera, el metalúrgico Roberto Oesquer, presidió el encuentro junto a Juan Berca (mercantiles), Marcelo Lombardo (textiles), Darío Cocco (municipales) y Sergio Bo (lácteos) y al que asistió además la integrante de la lista de candidatos a diputados nacionales por Santa Fe del Frente de Todos, Natalia Ocampo.

"Ahora quieren matar a un sindicalista" es el título del documento aprobado durante el plenario de la CGT Rafaela. "Hace tiempo que el gobierno nacional ya no puede disimular su claro avance en la búsqueda de desarticular las resistencias gremiales para imponer un modelo económico regresivo. Amenazas, aprietes a jueces, persecución judicial, multas millonarias, acusaciones orquestadas desde los medios de comunicación cómplices. Todo parece valer dentro del objetivo del Gobierno y el poder económico, en su intento desesperado por imponer la flexibilización laboral para favorecer determinados negocios privados", subraya la nota.

Más adelante sostiene que "en este contexto ya no puede sorprender a nadie la postura antisindical del Gobierno, de los sectores empresarios más concentrados y de los medios de comunicación que sostienen a la experiencia macrista". Asimismo, advierte que "estamos asistiendo en los últimos días a una intensificación de ese proceso con persecución sobre organizaciones gremiales, con campañas mediáticas de desprestigio muy agresivas sobre los dirigentes que confrontan con el modelo económico, contra el avance sobre los derechos laborales y la pérdida de empleos".

"El Presidente Mauricio Macri, trató de prepotente y mafioso al compañero Secretario General de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo por reclamar un encuadre sindical sobre los trabajadores. El periodista del diario Clarín Daniel Muchnik expresó 'de algún modo hay que poner límites legales al matonaje', en referencia a la iniciativa del gremio bancario a lo que agregó, 'en Estados Unidos se acabó con Hoffa, matándolo'. Estas fueron las textuales manifestaciones de un Presidente que se jacta de respetar los poderes de la república y por lo tanto a sus organizaciones, y de un periodista que encarna el pensamiento de muchos otros", manifiesta el comunicado. Al respecto, lamenta que exista un "un periodismo cómplice que propone livianamente y sin tapujos la muerte de un sindicalista como respuesta a un reclamo". Y expresa su frustración porque "ni desde Clarín, ni ningún funcionario nacional salieron a cruzar semejantes declaraciones, aunque sea para ostentar una supuesta corrección política" porque parece que "todo vale en la campaña de desprestigio y en el ataque".

Por último, sostiene que "la CGT Regional Rafaela repudia enérgicamente estas manifestaciones y actitudes y convoca al pueblo trabajador a defender los derechos y conquistas alcanzadas dentro del marco estricto de la Ley y la Constitución Nacional". Agrega que "los argentinos tenemos una Constitución Nacional que no solo rige nuestra forma republicana de gobierno, sino que contiene normas éticas y de conducta social y política que sostienen y comulgan con los principios democráticos de igualdad y libertad. Es la norma fundamental que garantiza el estado de derecho a la cual deben someterse “todos” los ciudadanos y las normas de todo el ordenamiento jurídico argentino".