Alan Bonansea: “Con las mejores expectativas” Deportes 16 de julio de 2019 Por Martin Ferrero El delantero es una de las caras nuevas que sumó Walter Otta a Atlético de Rafaela. Tras el primer amistoso habló de todo: analizó lo realizado, la pretemporada, el grupo y el torneo que se viene.

FOTO M.LIOTTA BONANSEA. / “Va a ser un torneo durísimo, ya tenemos en la cabeza metido que nadie nos va a regalar nada”.

Diez caras nuevas, hoy se sumaría una más (ver aparte), y llegará alguno más para terminar de armar el plantel que pretende tener Walter Otta de cara al próximo torneo de la B Nacional. Atlético de Rafaela se prepara para una temporada intensa y uno de los que llegó es Alan Bonansea. El delantero de 23 años que proviene de Mitre de Santiago del Estero fue titular en la delantera que presentó el DT de Atlético de Rafaela en el primer amistoso de pretemporada. En relación a estos primeros minutos en su nuevo club, apuntó: “Me sentí muy conforme, muy a gusto con el laburo que está haciendo el equipo, me sentí bien en lo físico que es un poco lo más importante en esta época, pero tranquilo, hay que seguir mejorando, trabajando de cara al torneo que se viene”.

En relación a lo realizado en los 45 minutos jugados ante la Reserva de Unión, Bonansea señaló: “Hay que seguir limando asperezas, se metió intensidad, se jugó como pretende el técnico y sirvió para cerrar una semana dura de trabajo”. Y sobre la semana de concentración, con jornadas de doble turno declaró: “Era importantísimo hacer esa semana al máximo, se terminó diez puntos, ganando los dos partidos que eso suma mucho para la cabeza y terminar de aflojar”.

En lo referido a este nuevo desafío con Atlético y su estado, el de Villa Gobernador Gálvez, contó: “En lo personal me siento muy bien, bien en lo físico, con pelota, estoy con confianza, esta cancha me sienta muy bien por ser chiquita, muy contento por los compañeros y el plantel que se armó, me brindaron lo mejor desde que llegué y uno está con las mejores expectativas para lo que viene”.

Ijiel Protti, Leonardo Acosta, Joaquín Quinteros que también puede cumplir la función de extremo, son los que llegaron, pero también están los juveniles del club que pelear por su lugarcito. La competencia por ocupar alguno de los puestos de ofensiva será interesante.

“Es algo que si te relajas vas para afuera, está buenísimo porque el que le toque jugar sabe que tiene que seguir trabajando y esforzándose para mejorar y eso genera una competencia sana y eso es buenísimo para todos”, analizó Alan Bonansea.

Por último, y en relación al torneo que se viene, el delantero remarcó: “Va a ser un torneo durísimo, ya tenemos en la cabeza metido que nadie nos va a regalar nada, que hay que dar lo mejor de cada uno, el que esté jugando, el que no, vamos a tener que tirar todos para el mismo lado y creo que eso es lo que nos va a dar resultado, pensando a futuro el campeonato”.