¿Qué dijo Otta tras el primer amistoso de la pretemporada? Deportes 16 de julio de 2019 Por Martin Ferrero El DT de la "Crema" se mostró satisfecho con lo realizado por sus dirigidos en la primera prueba de pretemporada. Destacó la actitud “en intentar hacer lo que venimos trabajando”.

FOTO LA OPINION CHARLA. / El entrenador Walter Otta y su ayudante Félix Benito, dialogan con los futbolistas.

Atlético de Rafaela sigue adelante con su preparación de cara a la B Nacional, que pasará a llamarse Primera Nacional y tiene pactado su comienzo para el 17 de agosto, algo que hoy se haría oficial. El pasado sábado, en el Monumental, jugó su primer amistoso de pretemporada con una aceptable actuación ante la Reserva de Unión de Santa Fe. Lo realizado en los 90 minutos, por un equipo en el primer tiempo (los titulares ganaron 2-0) y por otro en el complemento (ganaron 1-0), dejó satisfecho a Walter Otta.

“El análisis que hacemos es positivo, fue el primero y estamos contentos, sobre todo por la actitud de todos. De los dos equipos, en intentar hacer lo que venimos trabajando, eso es lo que más tranquilos nos deja”, apuntó el DT en rueda de prensa.



-¿Cómo viste el funcionamiento de la parte defensiva?, algo tan importante en la idea de juego que pretenden llevar a cabo…

-Nos gustó, siempre hay cosas para corregir, pero nos gustó mucho, sobre todo la intensión de hacer lo que venimos trabajando. Creo que se están convenciendo que va a ser lo mejor para lo que es el torneo, estamos en ese sentido tranquilos, si bien es el primer amistoso sacamos conclusiones para lo que viene.



-Apuntan a tener un equipo intenso, como se vio sobre todo en el comienzo mismo del amistoso.

-Es lo que buscamos, tener un equipo intenso, tratar de hacer un equipo con la presión alta, un equipo corto, es lo que buscamos. Por momentos se vio, se pudo llevar a cabo y deja tranquilidad.



-Y pudieron convertir, de pelota parada, de media distancia, de contra, no recibieron goles.

-Sí, a veces se da así, se dieron esos componentes, estamos contentos por la intensión, en estos partidos amistosos miramos la intensión y el convencimiento que los jugadores tienen en llevar a cabo lo que uno les pide, después se va a ir rotando, vamos a cambiar, pero vamos sacando conclusiones y en la última semana será donde definamos el equipo.



-En cuanto al esquema, ¿se va a ver un 4-4-2 o puede tener alguna variante?

-En principios si, pero si mañana encontramos una variante de jugar con tres volantes y un enganche lo vamos a hacer, no tenemos problemas, no nos atamos a ningún esquema ni mucho menos, hoy la intensión es esa.



-¿Cómo los viste a Romero y Pérez en el medio campo?

-Para nosotros Emiliano (Romero) es un jugador importante, es clave, y esperemos que este año pueda tener la continuidad que no pudo tener en los últimos tiempos, creemos que es un referente. A Renso (Pérez) lo conocemos, lo dirigimos muchos años, sabemos lo que nos puede dar, se complementaron bien, son dos jugadores mixtos que pueden recuperar pero tienen un buen primer pase y remate de afuera, estamos contentos.



-¿Conformes con los refuerzos que llegaron hasta el momento?, aún restan por llegar algunos más…

-Sí, estamos conformes, falta un cinco más para generar más competencia pero estamos muy conformes con lo que llegó hasta el momento.