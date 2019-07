Falta un partido para clasificar al Regional Deportes 16 de julio de 2019 Por Mario Cabrera NUEVO REGLAMENTO LIGUISTA

Para este 2019, la Liga Rafaelina de Fútbol ha cambiado el reglamento en la Primera A, sobre todo en la definición del campeón Absoluto, algo que no muchos lo sabían. Por eso, luego de la consagración juliense, habíamos adelantado que el León rafaelino ya había clasificado al Regional Amateur 2020, pero no es tan así. De hecho, el presidente liguista lo comentó en la reunión de CD de la semana pasada. A diferencia de años anteriores, donde lo jugaban el campeón del Apertura y del Clausura en una cancha neutral, para este año se realizará un Cuadrangular Final. Lo disputarán el campeón del Apertura, el campeón del Clausura -si 9 de Julio repite el logro no se hace-, más el 3º y el 4º de la sumatoria general de los dos torneos -si algún equipo repite, ocupará su lugar el que le sigue-. Dichas semifinales, a un solo partido en cancha del equipo campeón, las disputarán el campeón del Apertura con el 3º de la sumatoria general, y el campeón del Clausura con el 4º de la general. Mientras que la gran final se jugará en partidos de ida y vuelta, con ventaja deportiva para los campeones si logran clasificar. Acá está el dato importante, ya que según esta reforma, clasificarán al Torneo Regional 2020 los dos finalistas que irán por el Absoluto, algo que 9 de Julio hace 12 años no consigue. De esta manera, al elenco de Marcelo Werlen le falta ganar un partido, en la etapa definitoria, para asegurarse su plaza en el próximo certamen federal. También tienen el crédito abierto para lograr la clasificación los dos elencos clasificados de la sumatoria general, ya que sin obtener ningún torneo, pueden dar el batacazo de ganar las semifinales y la respectiva final.



“FALTA UNA PARTE”

“Hay que acatarse a las cosas del reglamento, no queda otra. Nos falta una parte para lograr la clasificación, e intentaremos dar ese pasito en el Clausura, donde el club va a tratar de mantener la base para poder ir por otro título. Para este torneo, podemos sumar dos jugadores más y si se puede sumar alguno, lo haremos, porque el Clausura va a ser más difícil aún. Hay tiempo hasta este jueves y estamos buscando un delantero y si se puede un volante, ya que tienen que ser jugadores de otras ligas”, expresó Werlen ante una consulta de este Diario.



SEGUNDO COMO DT

“Como entrenador, se sufre más y se disfrutan más los títulos”, comentó Satanás acerca de la diferencia que hay entre ser campeón como jugador y técnico. Este es el segundo título liguista de Werlen como entrenador juliense, ya que el primero había sido en 2012. Y como jugador, “son 7 u 8 los títulos, pero no lo tengo muy en claro”, afirmó el DT del León, todo un ganador dentro del fútbol doméstico.



EL MAS GANADOR

Con esta nueva conquista, 9 de Julio alcanzó su título Nº 32 en el ámbito liguista y sigue siendo el más ganador de la historia. De hecho, se ha escapado un poco más de Atlético, que es el que lo sigue con 26. Quilmes se mantiene en el tercer escalón con 18, Ben Hur y Unión suman 13, Libertad y Sportivo 12, Peñarol 11, Ferro 5, Independiente de Ataliva y Brown de San Vicente 4, Argentino de Humberto y Deportivo Tacural 2.



VA EL JUEVES

A raíz de la gran cena de este sábado en el salón social de la institución, donde el club festejará los 115 años de vida que se cumplieron el pasado 9 de julio, además de la reciente consagración liguista, el '9' estará adelantando para el jueves su primer compromiso del Torneo Clausura. En la ocasión, el elenco rojiblanco estará recibiendo en el Germán Soltermam a Ferrocarril del Estado desde las 21:30 por la primera fecha.