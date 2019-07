Werlen: “el club necesitaba esta alegría” Deportes 16 de julio de 2019 Redacción Por El entrenador juliense se refirió al título obtenido hace unos días en el ámbito liguista, donde hacía 7 años que no lograba dar la vuelta olímpica. Además, rescató la remontada de sus dirigidos, las 10 victorias consecutivas, algó muy difícil de lograr, y de lo que se viene.

FOTO M. LIOTTA CON SUFRIMIENTO. Así vivió Werlen junto a Miguel Monay la definición del Apertura en la igualdad como local ante Unión.

Pasaron varios días de la consagración juliense en el Apertura de Primera A 2019. Después de 7 años de frustraciones, el León rafaelino, el más ganador de la Liga, se pudo dar el gusto de volver a dar una vuelta olímpica, y mucho más en su casa y con toda su gente, sacándose de encima varias espinas de finales perdidas en los últimos tiempos. En diálogo con Entretiempo, programa radial deportivo que se emite al mediodía por FM ADN 97.9, Marcelo Werlen, hombre de la casa, ídolo y demás yerbas, se refirió días pasados en estos términos. “Hace mucho que esperábamos esta alegría. El club lo necesita hace mucho y se pudo ganar una Liga durísima. Fue un desahogo también después de varias finales que se habían perdido tanto en el Regional Amateur como en Copa Santa Fe.



-Marcelo, 10 victorias consecutivas lograron, algo muy difícil de conseguir en el fútbol actual.

-Jamás lo había logrado. En esta Liga Rafaelina es muy difícil poder hacerlo. Perdimos el primero con Ferro, empatamos el segundo en San Vicente y ganamos 10 al hilo. Hacer 32 puntos de 39 posibles es muy difícil. Así y todo, tuvimos que esperar hasta la última fecha para poder salir campeones y también sufrir un poco. Creo que esta racha va a ser irrepetible, porque ganamos en canchas difíciles donde no se ganaba hace mucho. El año pasado habíamos perdido en Tacural, la final en Sunchales, en Ramona siempre costaba. También tuvimos la cuota de suerte que se necesita para ganar esta clase de partidos, pero no ganás 10 partidos de suerte, sino que pudimos desplegar buen fútbol más allá de que en el final nos costó. Como el '9' estaba necesitado, nos empezó a costar a todos, pero fueron los propios jugadores los responsables de esta gran alegría. Por suerte se logró el objetivo. El hincha también lo vivió así porque se acercó a la cancha en un horario bastante atípico a pesar de que televisaban el partido en directo.



-¿En qué cambiaron luego de la salida del anterior entrenador?

-El fútbol de hoy cambió mucho y por ahí hay que llegarles a los jugadores de otra manera, de diferentes formas. Veronesse es un entrenador importante y no se le dieron los resultados. Y si te ponés en contra del jugador, por ahí se complica. Traté de cambiar un poco lo que venía sucediendo. Pero se pudo volver a salir campeón tras 7 años, o sea 14 torneos, mucho tiempo sin éxitos para lo que es la historia de 9 de Julio.



-Vas camino a hacer algo parecido a lo que hizo Malacho en el club. Sos hincha, referente, amás el club, la gente te adora, los jugadores te quieren, levantás al equipo en momentos complicados... ¿cómo hacés para manejar esto y no decirle que no al “9”?

-No es tan fácil manejarlo. Uno cuando está en la coordinación y organización se siente algo más tranquilo y despejado. Uno había armado un buen equipo para el Regional Amateur, jugando bien, y quedó demostrado a pesar de que se fueron varios jugadores. Pero cuando soy técnico no le exijo al dirigente y por ahí me pongo más en el bolsillo del club. Y es ahí donde empiezo a equivocarme. Entonces, ahora con Miguel Monay, que todavía no se anima, encontramos una persona que 9 de Julio puede formar, que también es de la casa. Junto a Sebastián Olivero, y si logro convencer a Diego Gianotti, podemos armar un lindo cuerpo técnico y ahí si podría estar en la función que a mí me sienta bien. La idea es continuar dirigiendo, porque Miguel aún no quiere ser cabeza de grupo porque acaba de dejar el fútbol y se está capacitando. Así que me pidió un tiempo y lo tengo que respetar. De a poco irá sumando la experiencia necesaria para, si Dios quiere, ser el futuro técnico del '9'.



-Desde tu experiencia, qué es lo más importante que considerás a la hora de ponerte en frente de un plantel

-Sobre todo, tener el trato justo, que es lo que le encontré la vuelta. Uno trata de ir hablando, de tener un mensaje claro, y la verdad pude conseguir que el plantel tenga armonía. Tuvimos un solo expulsado en 13 partidos, y fui muy claro con ese tema. Como está el club, que les cumple al día, entonces uno también le exige y fueron entendiendo que tenían que cambiar el momento, porque estábamos todos en la mala y se dependía mucho de ellos. Le pusieron la seriedad necesaria como para dar un vuelco importante para lograr esto que no todos los días se da, porque Atlético también le dio mucha prioridad a la Liga con un cuerpo técnico de mucha jerarquía. Brown tiene un buen técnico y grandes jugadores también con los cuales apostaría para un Federal, Tacural está bien armado, Ben Hur también tiene un excelente técnico y está muy fuerte. Era una Liga complicada y el '9' tuvo la autoridad y por momentos, el buen juego como para sacarla adelante.