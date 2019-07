Próximos lanzamientos Mitsubishi Automotores 16 de julio de 2019 Redacción Por Mitsu Motors importador Mitsubishi en la Argentina lanzó el SUV Outlander y la Pick Up L200 y para el próximo año sumará a su portfolio de productos el Outlander PHEV, Montero Sport y Outlander Sport.

FOTO 16VALVULAS.COM OUTLANDER CROSS. Uno de los futuros lanzamientos de la marca japonesa.

El año pasado Car One se hizo cargo de la marca Mitsubishi en Argentina transfiriendo al principio los activos de Alfacar hacia el Grupo Car One: el equipo humano, repuestos, equipos de diagnóstico y todo lo que tienen que ver con la primer parte del negocio. Luego se creó la compañía Mitsu Motorspara poder representar a la nueva marca y comenzaron a brindar la atención de servicio, garantía y repuestos a los clientes que ya venían con la marca.

Este año comenzaron incorporando la red histórica de Mitsubishi y sumarán nuevos concesionarios de modo de alcanzar de acá a fin de año 22 concesionarios distribuidos en el país con una cobertura del 90%

Mitsu Motors presentó el viernes pasado la nueva Outlander y la renovada pick up L200 que es el último lanzamiento a nivel mundial presentándose prácticamente al mismo tiempo que en otras partes del mundo y mucho antes que otras países de América, demostrando el interés que tienen Mitsubishi de volver a crecer en la Argentina.

Para conocer más sobre Mitsu Motors, las expectativas en Argentina y los próximos lanzamientos conversamos con Omar Daneri, CEO del Grupo Car One.



-¿Dada la alianza que tienen con Nissan y Renault que posibilidades hay que en algún momento fabriquen una L200 acá en el país?

-Hoy por hoy la plataforma de la L200 no tiene nada que ver con la Nissan, si en la próxima generación llegasen a ser la misma plataforma la posibilidad podría estar. Nosotros somos importadores, le compramos autos a Mitsubishi en todas las plantas del mundo, lo mismo que hacemos con Nissan en Uruguay; compramos autos que vienen de Japón o de México; si viene Mitsubishi y produce con Nissan, yo como importador de Mitsubishi en Argentina podría comprarle la pick up acá y la Outlander de Japón.



-¿Pueden llegar otras configuraciones como la cabina simple o cabina y media que tienen en otras parte del mundo?

-Es un tema de competitividad, nosotros decimos que Mitsubishi paga el 35% de aranceles, tienen que competir contra todas las nacionales entonces colocamos las tope de gama que es la camioneta que mejor compite. Si tengo que empezar a traer las camionetas más para el trabajo, las nacionales entran con mucho volumen y tienen precios muy competitivos y es cuando no se cuanto se está dispuesto a pagar más. Nosotros trabajamos con las más full, lo analizamos todos los días para ver donde podemos ser competitivos en alguna versión de un nicho que quedó sin cubrir.



-¿Qué posibilidad hay que traigan la Outlander PHEV (híbrida enchufable) que ya no pagaría el 35%?

-Estamos trabajando para traerla lo antes posible durante el 2020, junto a la Montero Sport y Eclipse que es una SUV nueva que no es el auto y que acá podríamos llamarla Outlander Cross. Mitsubishi no fabrica más autos trabaja solo con SUVs y pick ups.



-¿Cómo tienen planteada la curva de crecimiento para los próximos años?

-Nosotros aspiramos a vender 50 unidades mensuales y tenemos un proyecto a 5 años de llegar a 4.000 vehículos anuales, comenzaremos a vender unas 400/500 anuales hasta llegar a 4000; eso implica lanzar nuevos modelos. De esas cantidades el 80% son L200.



-¿Cuáles son los puntales en la que va a trabajar Mitsubishi?

-La clave es la red de concesionarios hoy tenemos una red de concesionarios que ya está activa y que solo estuvo realizando servicios, nada más, hoy por hoy estamos tratando que ellos inviertan y pongan los salones con la nueva imagen corporativa y que vuelvan a creer e invertir en la marca. Estamos trabajando con ellos para que se vuelvan a conectar con sus clientes y que la marca vuelva a vivir. La Marca Car One le da un valor adicional a Mitsubishi a pesar que Mitsubishi es una marca muy importante pero Car One es un marca en sí misma que tiene respaldo y que tiene muchos años en el mercado.



-¿Cuántos concesionarios tendrán?

-Abriremos 22 concesionario de acá a fin de año, estamos buscando y seleccionando gente que sepa trabajar con autos más caros como por ejemplo Talleres Belgrano y Panamer, también en el tema repuestos estamos trayendo de modo que no falte nada, estamos apuntando a una tasa del 95% de modo de trabajar con los estándares internacionales que tienen todas las terminales con ese nivel de calidad y servicios.