Récord desde Alaska hasta Tierra del Fuego

16 de julio de 2019
A BORDO DE UNA AMAROK

Rainer Zietlow cruzó el continente de norte a sur para hacer el mismo trayecto que hizo en 2011 en un tiempo menor. Lo consiguió y rompió su propio récord. Salió de Deadhorse, Alaska, el punto más al norte de la ruta Panamericana, y llegó a Ushuaia, Tierra del Fuego, el más austral. Recorrió 22.750 kilómetros en 10 días y 19 horas. Para la travesía eligió una Volkswagen Amarok V6 Comfortline TDI, que se fabrica en la Argentina, en la planta de la empresa en Pacheco. El vehículo no lo defraudó y le permitió un viaje sin problemas.

Pasó por todos los paisajes imaginables a lo largo de 17 países. Empezó por el hielo, el frío y las rutas prolijas del norte. Siguió por zonas tropicales, calles con baches, cruzó el canal de Panamá en avión y en Honduras hasta tuvo que circular por el agua debido a que una vía estaba cortada por una manifestación. Solo paró para cargar combustible y para ir al baño. Durmió y comió en el auto.

“Estoy muy emocionado. Tuve mi primera conferencia de prensa en el 2005 también acá, en Pacheco, y 14 años después estoy nuevamente en la Argentina y con un nuevo récord mundial. Tengo mi corazón acá en Argentina”, dijo el piloto, conmovido, durante el evento en el que presentó su proeza. En la sede de la empresa, contó cómo fue la experiencia y compartió un video que se grabó en el trayecto de ida hacia Alaska, fuera del récord, cuando había tiempo para tomar imágenes. Los paisajes que se ven son fascinantes y muestran la diversidad del continente. “La Panamericana es la ruta más larga del mundo, así que tuve todos los climas, todos los paisajes. Nieve, calor, selva tropical… rutas muy buenas y tranquilas, otras con muchos inconvenientes”, relató. Luego, ante la pregunta por sus preferencias durante el trayecto, no lo dudó: “Si me preguntás directamente cuál es mi país favorito, solo puedo decir Argentina”.

Rainer se superó a sí mismo, ya que en 2011, a bordo de un Volkswagen Touareg con motor V6 TDI, había hecho el mismo recorrido en un tiempo de 11 días, 17 horas y 22 minutos. Esta vez logró realizarlo en un día menos. El récord fue certificado por la organización de control de calidad TÜV Nord.

La hazaña se pudo lograr gracias a la solidez del auto seleccionado. “La performance fue excelente. Elegí la Amarok V6 porque tiene el motor prácticamente igual que el de la Touareg. Se mueve de una manera maravillosa. Es importante destacar que es un producto 100 por ciento argentino”, indicó el piloto. El piloto no estuvo solo. Lo acompañaron el alemán Marius Biela y el argentino Nelson Scarabela. El líder del equipo fue el que manejó más tiempo, pero los otros lo ayudaron varias horas al día. El recorrido por la ruta fue constante, sin interrupciones. La camioneta iba llena de comida, según confesó Rainer, y esa fue la base de la alimentación de los viajeros. Durmieron adentro del vehículo y pararon para lo absolutamente necesario. “Fue una maratón de manejo”, describió el conductor principal. (Fuente: Clarín).