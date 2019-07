Amenazan con un paro de colectivos de 48 horas Locales 16 de julio de 2019 Redacción Por SI ES QUE NO HAY AVANCES EL MIERCOLES

FOTO ARCHIVO KIENER./ Dijo que no hay progresos en las negociaciones.

El secretario del Interior de la Unión Tranviarios Automotor, Jorge Aldo Kiener, indicó que, de no haber mejoras en las negociaciones salariales que se están llevando adelante, no habrá servicios durante el jueves y viernes próximo. Recordemos que el pasado viernes ya se había concretado una medida de fuerza.

De acuerdo a lo que informó a las autoridades de las distintas jurisdicciones provinciales y municipales del interior del país, "a los trabajadores del transporte colectivo de pasajeros y a los usuarios de los servicios, que en el transcurso de toda esta discusión salarial que llevamos adelante en el Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación, hemos intervenido con una constante voluntad de diálogo y racionalidad, sumado al compromiso con la actividad y el funcionamiento del servicio público que operamos, sin desatender la importancia de una necesaria y urgente recomposición salarial para todos los trabajadores del sector".

"Creemos que resulta indispensable arribar a un acuerdo salarial definitivo, que permita recomponer el poder adquisitivo de los salarios, que ya se ha desvalorizado por el efecto de la inflación, y asimismo acordar un aumento salarial que alcance a la proyección inflacionaria en lo futuro, reiterando una vez más, que el acuerdo salarial 2018 se encuentra vencido desde el mes de marzo del presente año", indicó.

"En atención a ello, ante la postura de la representación empresaria, que desoye la legítima pretensión sindical, de una urgente recomposición salarial para todos los trabajadores del Transporte Automotor de pasajeros del interior del país, ratificamos el plan de lucha, declarando realizar asambleas al solo efecto informativo a partir del martes 16 de julio. De no hallar favorable acogida a nuestro reclamo en la audiencia prevista para el día miércoles, decretamos un paro total de actividades por 48 horas para los días jueves 18 y viernes 19 del corriente mes, medidas estas, que se irán incrementando progresivamente de no acordarse la pauta salarial", marcó.

"Mucho se ha hablado en los últimos días de la importancia y trascendencia que tiene el transporte público de pasajeros en la vida cotidiana de los ciudadanos del país, entre ellos obreros, estudiantes, docentes, jubilados, con quienes nos solidarizamos. Por ello, y a fin de lograr una inmediata resolución al problema, e intentando resentir el servicio en la menor medida posible con nuestro reclamo, exhortamos a las distintas dependencias del estado, tanto nacionales como provinciales y/o municipales, a encontrar una pronta salida al conflicto". cerró Jorge Aldo Kiener.