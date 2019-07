La salud de Santiago Bal Información General 16 de julio de 2019 Redacción Por Carmen Barbieri habló de la salud de Santiago Bal: "Está tan débil que no puede sentarse en la cama porque se desmaya". La capocómica contó a Teleshow que el actor está esperando el alta médica para poder ser trasladado a un centro de rehabilitación.

Por Milagros Monti



"Está muy débil", aseguró Carmen Barbieri sobre la salud de Santiago Bal, que permanece internado en la sala de terapia intensiva del Instituto Médico de Alta Complejidad (IMAC) desde el 7 de julio cuando debió volver al centro horas después de haber recibido el alta médica.

Con una voz esperanzadora, la actriz explicó a Teleshow que los últimos estudios arrojaron resultados positivos y que la intención de los profesionales es que Santiago abandone el centro médico lo antes posible para evitar que contraiga alguna infección. "Ya está curado del principio de neumonía que tenía. Está fuera de peligro".

Por su parte, explicó que Bal no volverá a su casa sino que deberá realizar un tratamiento en un centro rehabilitación para recuperar la fuerza que perdió durante la internación. "La terapia lo debilitó más de lo que estaba. Necesita que le vuelvan a funcionar sus músculos. Está tan débil que no puede sentarse en la cama porque se desmaya", indicó sobre el actor de 83 años.

Carmen y Santiago estuvieron casados durante 25 años y fruto de su amor nació Federico, que hoy se destaca como actor y director, y que está acompañando a su padre en la internación, al igual que su hermano mayor Mariano -de la relación del actor con María Isabel Andina, que murió en septiembre de 2015-.

Julieta Bal -hija de Santiago y la actriz Silvia Pérez-, por su parte, estuvo distanciada de su padre los últimos años, pero estos altibajos en la salud del actor los volvieron a unir. "Cuando me contaron que fue a ver a su papá me puse contenta. Me gusta que los hijos estén bien con el padre, que está muy deteriorado".

"Aunque no parezca, Santiago no es muy expresivo, y le hace bien ver a su familia", agregó la actriz, que está separada desde 2011 pero que acompaña a su ex marido en todos sus problemas de salud.

El último fin de semana, Carmen se fue de gira con Siempre juntos, la revista con la que Santiago Bal se despidió de su carrera en la temporada teatral de Mar del Plata y, al no poder ir a visitarlo, tuvo contacto con su ex a través de videollamadas. A diferencia de otras ocasiones, según su relato, encontró al actor más animado y con ganas de seguir luchando.

"Esta vez lo veo con ganas de irse. De seguir adelante. La vez pasada estaba muy deprimido y triste. No quería saber nada. Ahora, lo está medicando una psiquiatra para que no se bajonee. Lo noté con un poco más de fuerzas y ganas de ir al centro de rehabilitación para trabajar en la recuperación", concluyó Carmen Barbieri.