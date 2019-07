Al-Attiyah se encamina al triunfo Deportes 16 de julio de 2019 Redacción Por RALLY DE LA SEDA

Nada relajado es el final del Rally Camino de la Seda (Silk Way Rally), con una penúltima Etapa que propuso 290km de Especial hasta Jiayuguan y una jornada definitoria que plantea 250km contra el reloj para llegar a Dunhuang, China. Sin embargo, las distancias conseguidas por Sam Sunderland (KTM) en Motos por el Campeonato el Mundo, y por Nasser Al-Attiyah (Toyota) en Autos, hacen que las victorias parezcan algo relajadas. La magnificencia del Desierto de Gobi pone el marco de majestuosidad a la competencia.

Andrew Short (Husqvarna) venció en la 9na Etapa, por primera vez en una jornada válida por el Campeonato Mundial FIM de Rally Cross Country, dejando en segundo lugar al experimentado portugués Paulo Gonclaves (Hero) y tercero al francés Adrien Van Beveren (Yamaha).

En tanto, la Clasificación General sigue teniendo al inglés Sam Sunderland (KTM) como líder, aprovechando la diferencia de 22m51s respecto al nuevo escolta, Short. Van Beveren es tercero a 23m42s y el argentino Kevin Benavides (Honda) es cuarto a 26m08s del puntero. El quinto lugar ocupa Luciano Benavides (KTM), a 34m18s luego de la penalidad de cinco minutos que le recayó en la víspera por no contar con la tarjeta de tiempos en el momento de iniciar la jornada.



IMPARABLE

Nasser Al-Attiyah (Toyota) consiguió el octavo triunfo en ocho etapas controladas por el reloj (la 7ma fue solamente Enlaces) junto a Matthieu Baumel, a bordo de la Toyota Hilux Overdrive. Detrás, en la jornada de ayer, clasificaron el chino Wei Han (SMG Geely Buggy) y el holandés Eric Van Loon (Toyota). El piloto del buggy amarillo se calza el segundo lugar de la General, pero en el tercer puesto acumulado es para el francés Jerome Pelichet y su Buggy Optimus. "Fue una etapa muy difícil hoy, corrí muchas veces el Dakar y nunca me sentí en una especial tan exhausto. Fue muy interesante, como la jornada anterior, pero el cuerpo ya está cansado. Solo queda una jornada para terminar", dijo Al.Attiyah.



EN LAS DUNAS

Ganando la competencia, el MAZ del bielorruso Siarhey Viazovich volcó en los primeros kilómetros de dunas y dejó servida la victoria a los KAMAZ de Rusia. Anton Shibalov gana sobre sus compañeros de "regimiento", Andrey Karginov y Airat Mardeev. La última Etapa será compleja y técnica, según adelantan los organizadores. Tendrá 556 kilómetros, de los cuales 255 km contarán con el control de tiempo válido para derimir la carrera entre cañones, caminos y ríos al principio y un gran valle en el final.