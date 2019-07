FMI advierte el riesgo alto de la economía argentina Nacionales 16 de julio de 2019 Redacción Por "El plan económico de la Argentina está dando resultados", aseguró el director del FMI aunque admitió que hay "riesgos elevados" ante el proceso electoral que se viene. El organismo recortó crecimiento y pronóstico de inflación, pero ya no exigirá déficit cero este año.

FOTO ARCHIVO DAVID LIPTON. Entre elogios y advertencias para la Argentina.

BUENOS AIRES, 16 (NA). - El director gerente interino del FMI, David Lipton, aseguró que el plan económico de la Argentina está "dando sus frutos", aunque reconoció que en el país hay "incertidumbre política". "La Argentina ha tenido algunos altibajos. Entendemos que la incertidumbre política puede afectar sentimientos, pero la buena noticia es que el país ha implementado las políticas que diseñaron en el programa. Los llevaron a cabo, y está dando sus frutos", señaló.

Sin embargo, advirtió que hay “riesgos elevados” ante el proceso electoral que se viene. El reporte fue divulgado luego de que el directorio ejecutivo del organismo aprobó el viernes un nuevo desembolso de 5.400 millones de dólares para nuestro país, el quinto giro del acuerdo total de 56.000 millones que llegará en las próximas horas a las arcas del Tesoro nacional.

El viernes último, el FMI anunció que finalizó la cuarta revisión del desempeño económico de la Argentina, por lo cual oficializó que enviará un nuevo desembolso por 5.400 millones de dólares.

Cuando se concrete, el Fondo Monetario habrá enviado al país $ 44.500 millones de dólares desde que se implementó el plan el año pasado, equivalente al 78% del total préstamo acordado con la Argentina.



UN MENOR

CRECIMIENTO

El FMI recortó la perspectiva de crecimiento de la economía argentina para los próximos dos años y subió la estimación de inflación, pero flexibilizó la meta fiscal dando oxígeno para que el país pueda seguir recibiendo auxilio financiero sin necesidad de alcanzar el déficit cero este año.

El FMI difundió el reporte sobre la situación económica argentina correspondiente a la cuarta revisión del acuerdo, que autorizó el desembolso de US$ 5.400 millones.

El documento advierte que el "principal riesgo sigue siendo un cambio prolongado en preferencias de la cartera fuera de los activos argentinos, como resultado de crecientes incertidumbres sobre el futuro panorama político". Alertó que la probable dolarización "provocará presiones de depreciación, pasando a la inflación y dando lugar a un aumento en la relación deuda-PIB y una mayor pérdida de reservas de divisas que la proyectada".

El FMI dispuso flexibilizar la meta fiscal para este año al ubicarla en 0,3%, desde el 0% previo, que facilitará al Ministerio de Hacienda el cumplimiento de la meta. También subió la meta fiscal del tercer trimestre, desde el superávit acumulado de $ 60.000 a los $ 70.000 millones y accedió a dar mayor posibilidad de acumular futuro de dólares, hasta US$ 3.600 millones a septiembre, desde el anterior que era de US$ 1.000 millones.

El documento eleva su pronóstico de inflación del 30,5% previo al 40,2%, lo cual producirá que las tasas de interés deberán mantenerse elevadas por más tiempo de lo previsto, impactando en la actividad económica. Señaló también que la contracción económica llegará este año al 1,3%, subiendo levemente su anterior proyección del 1,2%, y bajó al 1,1% la del año próximo, que antes era de 2,2%.

El documento sostiene que "se espera que la inflación termine el año en alrededor del 40 por ciento debido al aumento de los salarios nominales y un aumento significativo en las expectativas de inflación". Añade que "las tasas y el menor crecimiento han contribuido a elevar los niveles de deuda a mediano plazo a 60 por ciento del PIB en 2024".

El FMI consideró también "probable que una menor recaudación de impuestos en términos reales reduzca los ingresos en alrededor del 1 por ciento del PBI".