Debate Presidencial: Corral y la Cámara Nacional Electoral Locales 16 de julio de 2019 Redacción Por El Intendente santafesino mantuvo una reunión de trabajo con los camaristas Alberto Dalla Vía y Santiago Corcuera, junto a secretarios de la Cámara Nacional Electoral, para avanzar en aspectos vinculados al debate que se desarrollará el próximo 13 de octubre en la capital provincial.

FOTO PRENSA CIUDAD DE SANTA FE "HECHO HISTORICO"./ “Corona el posicionamiento de Santa Fe como ciudad de eventos”, aseguró José Corral.

El intendente José Corral se reunió la semana pasada con las autoridades de la Cámara Nacional Electoral, con quienes conversó sobre aspectos vinculados al próximo Debate Presidencial -el primero en la historia establecido por la ley nacional y también el primero a realizarse en el interior del país-, y que se desarrollará en la ciudad de Santa Fe el próximo domingo 13 de octubre, dos semanas antes de las elecciones generales.

Del encuentro, que tuvo lugar la Cámara Nacional Electoral, participaron los camaristas Santiago Corcuera y Alberto Dalla Vía, y los secretarios Sebastián Schimmel, Hernán Gonçalves Figueiredo, Elena Gómez y Alejandra Lazzaro. “Santa Fe, como ciudad de eventos, se corona con la organización del Debate Presidencial. Vamos a estar involucrados para garantizar las cuestiones operativas y logísticas”, contó José Corral luego de la reunión con las autoridades nacionales.

En ese sentido, destacó que “por ley, la Cámara Electoral Nacional es la encargada de organizar los debates presidenciales -habrá dos antes de los comicios, el primero es en nuestra ciudad-; y eligieron Santa Fe por su condición de ser la ciudad donde se sancionó la Constitución Provincial y sede de las diferentes reformas”, apuntó.

El Intendente detalló que “en un principio evaluaron dos alternativas: el Paraninfo y el Museo de la Constitución. Quedaron encantados con los dos lugares, pero finalmente se inclinaron por el Paraninfo por razones técnicas”.

“El debate obligatorio estipulado por ley es parte del avance institucional que se llevó adelante estos años en la Argentina”, valoró José Corral. “Esta instancia -sostuvo- se concibe como un bien público, un derecho que ahora tienen todos los argentinos de conocer las propuestas y las visiones de país de los candidatos a conducir los destinos del país. Por eso tenemos que seguir trabajando para fortalecer nuestra democracia”.



IMPACTO

El intendente santafesino destacó que a pedido de la organización se logró trasladar la fecha de la Fiesta de Disfraces de Paraná, prevista para ese fin de semana. “Conversaba con las autoridades de la Cámara que cuando se realiza la Fiesta de Disfraces nosotros tratamos que no coincida con ningún otro evento, porque se completa la capacidad hotelera de la región, y por eso nos parece una buena decisión que ese fin de semana del debate no haya actividades de esa jerarquía de convocatoria de público, ya que el Debate en sí también moviliza un número importante de gente involucrada en temas logísticos, periodísticos y todo lo relacionado al tema”, resumió José Corral.

“Es un hecho histórico que se realice en nuestra ciudad, y además permite coronar -junto con la Cumbre de Presidentes del Mercosur que se realiza en estos días-, el trabajo realizado estos años para posicionar a Santa Fe como ciudad de eventos”.

Vale señalar que los debates presidenciales desde 2016 están estipulados por ley, tras una reforma del Código Electoral. Los candidatos que no se presenten recibirán sanciones, entre ellas, la reducción del espacio gratuito de difusión.

Los debates serán dos antes de las elecciones generales del 27 de octubre. El primero de ellos será en el Interior y es el que se realizará en Santa Fe. En caso de balotaje, que se celebraría el 24 de noviembre, habría un tercer debate que se realizaría el domingo previo.