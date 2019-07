No habría cerdos en la Expo Rural Rafaela Locales 16 de julio de 2019 Redacción Por Es casi un hecho que no habrá corrales con cerdos en el predio de la Expo Rural. Esto tiene que ver con la fiebre porcina africana. Tampoco habrá en la Expo de Palermo.

FOTO ARCHIVO ¿VENDRAN? Los cerdos no estarían en la expo esta temporada.

Si bien no está totalmente confirmado, es casi un hecho que este año no tendremos a los cerdos en la edición 112ª de la Expo Rural Rafaela. El motivo de esta medida sería evitar el riesgo de introducción de la fiebre porcina africana en territorio argentino.

Según le pudieron confirmar a este Medio, no habría más movimiento de cerdos hasta fin de 2019, sacando las exposiciones y otras tareas que se realizaban con el animal. Recordemos que en la Expo que organiza la Sociedad Rural de nuestra ciudad se realizaba la jura para una futura venta.

La fiebre porcina africana generó en los últimos meses un desastre productivo en muchas naciones asiáticas y especialmente en China; también se detectaron focos recientes en regiones de África y Europa. En los fundamentos de la resolución 793/19 se afirma "que las concentraciones de cerdos en exposiciones ganaderas, el estrecho contacto de los mismos con gran cantidad de personas y la eventual posibilidad de la concurrencia de visitantes provenientes de regiones que podrían estar afectadas por la enfermedad, constituye un alto riesgo de dispersión de la enfermedad, atento que el virus sobrevive durante un período prolongado en ropa y calzados".



TAMPOCO EN LA

EXPO DE PALERMO

Las autoridades del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) prohibieron la admisión de cerdos a exposiciones con concurrencia de público en general para prevenir el ingreso de la fiebre porcina africana y por eso no estarán en la Expo de Palermo, que se realizará el mes que viene.

Además, la medida tendrá una vigencia de 365 días con la posibilidad de ser prorrogada por otros 180 días más. "La prohibición referida alcanza incluso el ingreso de animales porcinos a la Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria Internacional que realiza la Sociedad Rural Argentina en su predio

ferial ubicado en Palermo (CABA) y a la exposición Fericerdo que se realiza en el predio del INTA Marcos Juárez (Córdoba)", indica la resolución 793/19 publicada en el Boletín Oficial.

Por su parte la norma señala que "pueden solicitarse excepciones que permitan la celebración de eventos con concentraciones de cerdos".

Para eso deberá presentarse un requerimiento ante el Senasa con al menos 30 días de anticipación de la fecha de inicio de la exposición, en la cual se detalle la seguridad de las instalaciones y las "medidas de prevención para evitar el contacto entre las personas y los cerdos", además de un "informe sobre la

concurrencia del público en general".

Eso implica que no podrá haber cerdos en la Expo Rural de Palermo, la misma se realizará del 24 de julio al 4 de agosto próximo.

En el caso de Fericerdo, existe cierto margen ¿pero muy limitado? para solicitar autorizaciones porque la fecha del evento es del 22 y 23 de agosto.



SOBRE LA FIEBRE

La peste porcina africana (PPA) es una enfermedad de origen vírico, descubierta por primera vez en Kenia en 1910. En el año 1957, el virus se detectó por primera vez en el continente europeo, en Portugal, de donde pasó a España en 1960, haciéndose presente la enfermedad de manera constante en toda la cabaña porcina de la península ibérica (enzoótica). Esto provocó graves daños económicos, derivados tanto de los cerdos enfermos como por la prohibición de exportar cerdos o productos derivados y la necesidad de sacrificar los cerdos en las zonas afectadas por brotes de la infección. Entre 1960 y 1970, la PPA también apareció en otros países europeos como Italia, Francia, Holanda y Bélgica. En 1971, el virus se propagó al continente americano, detectándose brotes en Cuba, Brasil, Haití y República Dominicana. Aún hoy la PPA es enzoótica en algunos países del África subsahariana y en Cerdeña, considerándose erradicada de los demás países y zonas mencionados.

Sin ir más lejos, ayer agentes aeroportuarios de Irlanda del norte detectaron el virus en 300 kilos de carne y productos lácteos ilegales que fueron incautados durante el mes de junio, según ha informado Animal’s Health.

Poco después de analizar una muestra de los productos incautados, cuyo destino era introducirlos de manera ilegal en Irlanda del Norte para consumirlos posteriormente, el Instituto de Agroalimentación y Biociencias (AFBI), detectó PPA en algunas de las salchichas analizadas, que procedían de Asia.