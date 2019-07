Estiman que en septiembre podría inaugurarse el DIAT Locales 16 de julio de 2019 Por Adrián Gerbaudo TENDRIA QUE HABERSE TERMINADO EN FEBRERO DE 2016

FOTO ARCHIVO ULTIMAN DETALLES./ En 60 o 75 días podría estar terminada la obra.

Luego de que el pasado mes de mayo se hiciera efectiva la redeterminación de precios que generó la demora en el avance de la obra, personal del Ejecutivo Municipal estuvo reunido con los hijos del dueño -ya fallecido- de la empresa constructora Mura, parece que todo se encamina a la inauguración del Dispositivo Integral de Abordaje Territorial (DIAT) -exCEPLA (Centros Preventivos Locales de las Adicciones).

Así lo indicó Jorgelina Donatti, coordinadora del lugar, quien comentó que "hace unos días, vinieron a relevar en qué estado se encontraba el edificio, porque estuvo cerrado durante un año y medio. Y hay cosas que se empezaron a deteriorar". "El Municipio comenzó con las obras complementarias. Ya comenzaron a realizar el cerco perimetral -el que había era un cerco de obra- y compraron todos los materiales para hacer la bajada de luz", indicó en declaraciones a "Algo dirán" (Radio Galena, 94.5 Mhz).

De acuerdo a lo que se había acordado, la empresa constructora estaría llegando a lo largo de esta semana para retomar las obras. "No nos han dado un plazo concreto. Pero calculamos que entre 60 y 75 días estaría terminado", completó. "Da un poco de miedo", dijo, respecto a las estimaciones para terminar la obra. Es que debería haberse terminado en febrero de 2016. Y desde aquel momento hasta ahora, se dieron varias fechas de culminación. Todas erróneas.

"Lo que falta es un 2% para que termine la obra. Lo que se pagó es una determinación de precios, que había presentado la empresa en 2017 sobre los valores de 2015. Pero la empresa había tomado el compromiso de que si le abonaban eso (unos 4 millones de pesos), terminaba", dijo.

"Ellos van a entregar el edificio en óptimas condiciones. Eso es lo que pactamos en el último encuentro", agregó Donatti.

Recordemos que el edificio tiene dos pisos. En la planta baja hay una cancha de básquet - fútbol, cocina, comedor, un espacio para un Núcleo de Acceso al Conocimiento (NAC, ahora conocido como Punto Digital, ya tramitado porque con los cambios, eso ya no estuvo incluido), con computadoras de última generación. También con un microcine y consolas de juegos, además de otros instrumentos electrónicos. Hay una sala de música, con una sala de grabación; un espacio para una radio comunitaria. En la planta alta está un gimnasio, que tendrá un ring de box reglamentaria; además de vestuarios y baños. También hay 6 aulas -taller. "El edificio es impresionante", describió Donatti.

Además de la imposibilidad de culminar el edificio, en el medio se le sumó la imposibilidad de conseguir el mobiliario. "De hecho, lo seguimos teniendo al problema. Habíamos presentado proyectos al Estado Provincial o a través de asociaciones civiles al Estado Nacional, para equipar más o menos con lo que estaba previsto. Pero por los montos que se manejan, no pudimos acceder a todo. Pero hemos podido comprar una consola para la radio, instrumentos de percusión nuevos... teníamos 5 guitarras y a raíz de que habían ingresado a robar a la vecinal, decidimos quedarnos con una y el resto se las dimos a los pibes. La verdad es que las usan", comentó Donatti.

Y en cuanto al mobiliario que había llegado, está guardado en un galón alquilado. "La empresa en ese momento, tenía solo un seguro de obra y no quería hacerse cargo de eso. Allí está toda la parte de la cocina completa, mesas, sillas, el equipamiento del gimnasio. Lo que no va a tener el edificio, planteado inicialmente, es la parte de tecnología. La sala de música, la vamos a tratar de ir armándola en la medida de lo posible", indicó.

¿Qué equipamiento les falta? "Nos faltan las computadoras y los instrumentos de música. El microcine es muy costoso. Pero lo tramitamos y los presentamos al Ministerio de Modernización de la Nación. Lo reclamamos todo el tiempo. Pero con lo que nos falta podríamos iniciar a empezar para con la capacitación digital", respondió.

"Nosotros tenemos solamente firmado un convenio de co-gestión con el Municipio. Ahora, habrá que ver", respondió Donatti sobre si el DIAT tiene firmado un convenio con la Agencia de Prevención de Consumo de Drogas y Tratamiento Integral de las Adicciones -APRECOD-.

"En estos días, la gente de la SEDRONAR se va a comunicar con el Municipio para evaluar un nuevo formato de convenio. En la reunión que habíamos tenido el año pasado, se había hablado de una cuestión tripartita: Municipio, Provincia y Nación. Estas son todas las cosas que van a empezar a concretarse", agregó Donatti.



SEGUIR TRABAJANDO

"Nosotros hace 5 años que venimos trabajando, desperdigados en varios sectores del barrio. Algunos espacios funcionan en la vecinal, otros en el centro de salud, otros afuera del edificio, otros en el parque Villa Podio. Nos falta eso: tener una identidad única y poder cruzarnos entre nosotros más", indicó Donatti.

"Hay 160 chicos que han pasado por el dispositivo. El fútbol es el que tiene más convocatoria, con 30- 35. En música hay 10-15. También tenemos apoyo escolar. En paisajismo hay 15 y vamos a empezar con chicas un taller de peluquería, con otras 15. Ahora estamos en receso y la vecinal está cerrada porque la están remodelando. Así que también hicimos un parate y estamos replanteando como va a ser el ingreso al edificio. Pero los chicos siguen hablando del CEPLA", señaló.



SIN INTERNACION

Vale destacar que el DIAT no tendrá internación. "Abordamos las situaciones de consumo. No hay camas: está pensado como una cuestión de abordaje de las causas que derivan en el consumo. Tuvimos esa experiencia: cuando uno puede acompañar, cuando pueden poner en palabras qué es lo que les duele, las injusticias, el consumo va cediendo porque el consumo es consecuencia de otra cosa", completó Donatti.