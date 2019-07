Jornadas de capacitación sobre género y espacios públicos Locales 16 de julio de 2019 Redacción Por La primera será este martes en la ciudad de Santa Fe y luego se replicará en nuestra ciudad mañana miércoles. También en el resto de las cabeceras de Nodo: Rosario, Venado Tuerto y Reconquista.

El Ministerio de Desarrollo Social, a través de la subsecretaría de Políticas de Género, realizará este martes, en la ciudad de Santa Fe, una jornada de capacitación sobre género y espacios públicos.

La actividad, que comenzará a las 9 horas, se desarrollará en Corrientes 2645 de la capital provincial y está dirigida a equipos de gestión local adheridos al programa "A la Plaza".

La capacitación contará con la presencia de la subsecretaria de Políticas de Género, Gabriela Sosa, quien tendrá a su cargo la apertura; además participarán destacadas panelistas de diversos ministerios y secretarías, e integrantes de asociaciones civiles de la ciudad de Santa Fe.

Estas jornadas se replicarán en los nodos de las otras cuatro regiones de la provincia.



PROGRAMA "A LA PLAZA"

Su objetivo es intervenir en parques, plazas, plazoletas y paseos de municipios y comunas para generar espacios públicos seguros para mujeres, niñas y adolescentes, favoreciendo la participación en actividades culturales, sociales y deportivas, entre otras.

El programa se propone crear una herramienta para mejorar la calidad de la vida urbana y comunitaria facilitando el uso del espacio público y, con ello, aportar al empoderamiento de las mujeres que los transiten.

Asimismo, busca promover el derecho de las mujeres y niñas al goce y libre circulación en la ciudad, barrio, pueblo, plaza; modificando cualitativamente el mapa de los vínculos de la comunidad toda.



CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES

* Miércoles 17: la jornada se llevará a cabo en Rafaela. Será a las 9:30 en avenida Santa Fe 2771.

* Jueves 18: la capacitación tendrá lugar en la ciudad de Rosario, a las 9:30 en Zeballos 1799.

* Viernes 19: será en Venado Tuerto, a las 9:30 en 9 de Julio 1765.

* Jueves 25: se desarrollará en la ciudad de Reconquista, a las 10 horas en Hipólito Yrigoyen 1412.



SIN LEY EN SANTA FE

En el marco de las denuncias por abusos sexuales y distintas formas de agresión a la integridad sexual cometidas por personajes famosos, funcionarios de distintos poderes y niveles del Estado y el escandaloso fallo absolutorio por el femicidio de Lucía Pérez en Mar del Plata, el Congreso de la Nación finalmente aprobó el año pasado la "Ley Micaela" que apunta a crear el Programa Nacional Permanente de Capacitación Institucional en Género y Violencia contra las Mujeres con el objetivo de capacitar y sensibilizar en la temática a todos los funcionarios públicos.

En la Legislatura provincial hay un proyecto para que se adhiera a la ley, pero aún no ha sido aprobada. El proyecto fue presentado en la Cámara de Senadores por el gobernador Miguel Lifschitz en marzo pasado, pero la poca actividad de ese cuerpo en año electoral hizo que la iniciativa aún esté en comisiones sin miras de pasar al recinto en el corto plazo. Desde el gobierno provincial destacan que, pese a eso, existe una demanda de formación y capacitación de los Ejecutivos locales y del Poder Judicial, de acuerdo a lo publicado por El Ciudadano de Rosario hace algunos días.

En Diputados hay otro proyecto, presentado por Silvia Augsburger, autora de la iniciativa junto a su par, el diputado Rubén Giustiniani. "La capacitación en género por parte del personal de Estado, de los tres poderes, es una demanda del movimiento de mujeres que lleva años: es necesario que las personas que toman decisiones y aplican políticas públicas puedan comprender que el modo en que varones y mujeres somos socializados determina roles diferenciados jerárquicamente, en el cual el rol femenino se construye subordinado al rol masculino. Y así, entender los estereotipos que obstaculizan la aplicación correcta de las leyes y en definitiva impiden la construcción de una nueva sociedad en donde el sexo no sea un criterio determinante para el acceso a los derechos y a las oportunidades en la vida", manifestó la diputada.

Ese proyecto de "Capacitación obligatoria en perspectiva de género", plantea que las personas que ocupen cargos jerárquicos o de dirección -cualquiera sea la forma de designación- en el Poder Ejecutivo; cargos de representación en el Poder Legislativo o desempeñen tareas de asesoramiento técnico en ese ámbito; cargos a partir del rango de secretario en el Poder Judicial; cargos a partir de Defensor Adjunto en el Servicio Público de la Defensa Penal; o cargos a partir de Fiscal Adjunto en el Ministerio Público de la Acusación deberán acreditar formación en perspectiva de género. Establece además, que el Estado deberá garantizar esta formación dictándola por sí mismo o a través de convenios con instituciones.

La iniciativa plantea que la formación en perspectiva de género incluye como contenido mínimo la legislación provincial, nacional y las convenciones internacionales en las que Argentina sea parte que guarden relación con la temática y también la comprensión del fenómeno de los estereotipos y discriminaciones de género, por orientación sexual o identidad de género y la particular forma en que se expresan o impactan en cada área específica.