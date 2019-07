Cupos completos para el Osce Days Rafaela 2019 Locales 16 de julio de 2019 Redacción Por GRAN EXPECTATIVA PARA ESTA JORNADA

FOTO ARCHIVO LINEA ECO./ Bahco generó una serie de productos con mangos de material reciclado.

Hoy la ciudad recibirá a más de 130 participantes y expositores, en el OSCE Days 2019 denominado “Economía Circular: Repensar el progreso”. El evento se realizará de 8:30 a 15 horas en el Salón Centenario de la Sociedad Rural de Rafaela, y contará con reconocidos profesionales y emprendedores nacionales e internacionales. El objetivo de esta iniciativa es seguir generando espacios que propicien la búsqueda continua de soluciones innovadoras, circulares y sostenibles, e involucren a empresas y emprendedores con la sostenibilidad y la regeneración de los recursos naturales.

Esta actividad está organizada por el Instituto para el Desarrollo Sustentable y la Secretaría de Desarrollo e Innovación de la Municipalidad de Rafaela en conjunto con CRCLR (Economía Circular - Alemania) y GIZ (Agencia de cooperación del Gobierno Federal Alemán).

Y se desarrolla en el marco de “Open Source Circular Economy Days” (https://oscedays.org), una comunidad global que busca promover el uso y la exploración de las prácticas de código abierto, para construir economías circulares locales, a partir de este tipo de actividades que se desarrollan paralelamente en importantes ciudades de todo el mundo.

M. Paz Caruso, directora del IDSR comentó: “Estamos muy contentos por las repercusiones que tuvo la convocatoria, porque demuestra el interés de la gente por la temática ambiental” y agregó: “Desde el municipio seguimos trabajando y ofreciendo espacios innovadores para que todos los sectores se capaciten y se informen con las nuevas tendencias mundiales, y logren comprometerse y repensar sus procesos en relación al cuidado del ambiente”.

La Economía Circular de Código Abierto es un enfoque para el diseño de objetos, sistemas y colaboración entre individuos y organizaciones, que busca construir una economía social, ecológica y económicamente sostenible. Se centra principalmente en la regenerabilidad: los materiales vuelven después de cumplir con su ciclo de vida a de ser parte de un nuevo proceso productivo, como materias primas. No hay desperdicios ni subproductos no deseados, todo se hace de manera que pueda alimentar otros procesos de producción, infinitamente.

La implementación de este concepto en las empresas y emprendimientos, supone una estrategia de éxito corporativo diferente. El objetivo no pasa sólo por la rentabilidad, sino por un modelo basado en tres conceptos: valor económico; mirada social e impacto ambiental, en el que la ganancia se genera sin comprometer los recursos en el proceso.