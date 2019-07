Ciciliani advierte y previene Locales 15 de julio de 2019 Redacción Por Leer mas ...

Por D.S. (Desde Santa Fe).- La ministra de la Producción de Santa Fe, Alicia Ciciliani, luego de entrevistarse con su par nacional Dante Sica y el canciller Jorge Faurie -santafesino- el pasado jueves, advirtió con respecto del acuerdo que "no hay que sentarse a aplaudir, sino a trabajar muy duramente" y señaló que, para que de frutos, antes se debe "estabilizar la economía". Ciciliani aclaró que hay mucho trabajo por hacer, incluso con los sectores productivos de la provincia que ya tienen acuerdos con Europa, debido a que “una empresa local no puede competir con el Mercosur o con la Unión Europea si no tiene financiamiento para capital de trabajo y un mercado interno", aclaró para indicar que es fundamental "invertir en ciencia y tecnología para generar más modernidad".

La ministra de la Producción de santa Fe aclaró que "no se firmó un acuerdo, terminó un proceso de negociación donde los negociadores dijeron lo alcanzado nos satisface, ahora se va a elevar al Congreso de la Nación que va a definir si se firma o no este acuerdo, esto es igual para todos los países del Mercosur y también de la Unión Europea".